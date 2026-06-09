Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κάλεσε τα ξένα στρατεύματα που βρίσκονται στην περιοχή του Ορμούζ να απομακρυνθούν άμεσα. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε την Τεχεράνη για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache που εκτελούσε περιπολία στο σημείο, απειλώντας ανοιχτά με στρατιωτικά αντίποινα.

Ο ιρανός αξιωματούχος επέλεξε να τοποθετηθεί μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στην πλατφόρμα Χ. Στο μήνυμά του, ο Αμπάς Αραγτσί απέφυγε να κατονομάσει ευθέως το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο, ωστόσο περιέγραψε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ξένες ένοπλες δυνάμεις που κινούνται στα όρια της ιρανικής επικράτειας.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σημείωσε στην ανάρτησή του:

«οι ξένες δυνάμεις κοντά στην επικράτειά μας βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο, λόγω ανθρώπινου λάθους από την πλευρά τους, απλού ατυχήματος ή επειδή μπορεί να βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Για να μειώσουν τον κίνδυνο, η καλύτερη λύση για εκείνες είναι να αποχωρήσουν».

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης προς την Ουάσινγκτον

Η δήλωση αυτή αποτυπώνει το κλίμα νευρικότητας που επικρατεί στην περιοχή, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενέργεια. Η Τεχεράνη επιχειρεί να μετακινήσει την ευθύνη για πιθανά μελλοντικά επεισόδια στις ίδιες τις δυνάμεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, χαρακτηρίζοντας την παρουσία τους παράγοντα αστάθειας.

Θέλοντας να καταστήσει σαφή την ετοιμότητα της χώρας του σε περίπτωση κλιμάκωσης, ο Αμπάς Αραγτσί συμπλήρωσε με νόημα:

«Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε κι άλλες γλώσσες».