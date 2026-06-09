

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στο μέτωπο ΗΠΑ–Ιράν, καθώς η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε «πλήγματα αυτοάμυνας» κατά ιρανικών στόχων, κατόπιν εντολής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «ως απάντηση στην χθεσινή κατάρριψη ελικοπτέρου Apache του αμερικανικού στρατού».

«Η αποστολή αποτελεί αναλογική απάντηση σε αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα», αναφέρει το CENTCOM.

Τα αμερικανικά στρατιωτικά αντίποινα έπληξαν αρκετά ιρανικά συστήματα αεράμυνας και ραντάρ γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Axios που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο.

U.S. Central Command has announced they've conducted self-defense strikes against sites in Iran that began at 5pm E.T. in direct response to the downing of a U.S. Army AH-64 "Apache" over the Strait of Hormuz yesterday, at the direction of President Donald J. Trump. pic.twitter.com/hRcu9r2W0S — OSINTdefender (@sentdefender) June 9, 2026

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν μέσω Telegram ότι το Ιράν προχώρησε σε εκτόξευση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών με στόχο αμερικανικές θέσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η σχετική ενημέρωση δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (τοπική ώρα), χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την έκταση ή τα αποτελέσματα των επιθέσεων.

Ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν στα ανατολικά τμήματα της επαρχίας Χορμοζγκάν στο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι επιβεβαιώθηκε πλήγμα στην πόλη Σιρίκ της επαρχίας Χορμοζγκάν, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο ανήκει επίσης στην ίδια επαρχία.

Τραμπ: Πολύ ισχυρή η απάντησή μας

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα αμερικανικά αντίποινα κατά του Ιράν, που πραγματοποιήθηκαν σε απάντηση στην κατάρριψη ελικοπτέρου Apache, ως «πολύ ισχυρά» και «πολύ δυνατά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε σε δημοσιογράφο του ABC News την ώρα που η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωνε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιθέσεις.

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει απάντηση. Κατέρριψαν ένα ελικόπτερο και εμείς απαντάμε τη στιγμή που μιλάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύω στην ισχυρή απάντηση. Πάντα το πίστευα σε όλη μου τη ζωή. Αυτή είναι μια απάντηση σε ό,τι έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες το βράδυ και πιστεύω ότι η απάντηση πρέπει να είναι πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή, και αυτό ακριβώς είναι αυτό που γίνεται τώρα», πρόσθεσε.

Ιράν: «Καμία επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη»

Ανάρτηση έκανε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, μετά τα αποψινά αμερικανικά πλήγματα αντιποίνων σε συστήματα αεράμυνας και ραντάρ στη νότια Ιράν, στέλνοντας μήνυμα για την επόμενη φάση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Αραγτσί ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Παρά τις ήττες στο πεδίο της μάχης, οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας».

Και πρόσθεσε: «Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη».

Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination.



Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered.



Leave our region if you want to be safe.



History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders. pic.twitter.com/O17GGtklxA — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

Τραμπ: «Δεν ήταν κάτι σοβαρό»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε νωρίτερα την κατάρριψη του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου από το Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας πως το περιστατικό «δεν ήταν κάτι σοβαρό» και σημειώνοντας ότι «ο πιλότος είναι καλά», σύμφωνα με τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δεν διευκρινίζεται αν οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν ή μετά από ανάρτησή του στα social media, στην οποία ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει» να απαντήσουν στο περιστατικό.

Πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση όπου ο Τραμπ εμφανίζεται να υιοθετεί διαφορετικές θέσεις μέσα στην ίδια ημέρα, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε δημοσιογράφους και αναρτήσεων στην πλατφόρμα Truth Social.

Το Ιράν εξαπολύει έμμεση απειλή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απηύθυνε προειδοποίηση προς ξένες στρατιωτικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ, διαφορετικά όπως είπε ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με «ανθρώπινα λάθη, απλά ατυχήματα ή πιθανή εμπλοκή σε διασταυρούμενα πυρά».

Δεν είναι σαφές αν η δήλωσή του σχετίζεται με την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στην περιοχή, ωστόσο ο Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι «οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή για κάθε παραβίαση του εναέριου, χερσαίου ή θαλάσσιου χώρου του Ιράν».

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναρτήσει μήνυμα στην πλατφόρμα X, κατηγορώντας το Ιράν για την κατάρριψη του ελικοπτέρου κοντά στα Στενά του Ορμούζ και προαναγγέλλοντας αντίποινα.

Ο Αραγτσί ανέφερε επίσης ότι στο Ιράν «προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε και άλλες γλώσσες».

Παράλληλα υποστήριξε ότι «τα Στενά του Ορμούζ ΔΕΝ είναι διεθνή ύδατα, αλλά αποτελούν κοινή θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ιράν και Ομάν και βρίσκονται χιλιάδες μίλια μακριά από τις ακτές των ΗΠΑ. Τα θαλάσσια σύνορα είναι απολύτως σαφή».

Και πρόσθεσε: «Οι ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στην περιοχή μας διατρέχουν διαρκή κίνδυνο λόγω ανθρώπινων λαθών, απλών ατυχημάτων ή πιθανής εμπλοκής σε διασταυρούμενα πυρά.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος, η καλύτερη λύση είναι οι ξένες δυνάμεις να αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατό από ένα περιβάλλον που δεν θα είναι ποτέ φιλόξενο για μια εχθρική παρουσία».

Η απειλή του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ νωρίτερα δήλωσε ότι το Ιράν ευθύνεται για την κατάρριψη αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο πραγματοποιούσε περιπολία σε κρίσιμη θαλάσσια οδό, σύμφωνα με τον ίδιο.

Όπως ανέφερε, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι παραμένουν «ασφαλείς και χωρίς τραυματισμούς».

Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει, εκ των πραγμάτων, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξακολουθούν να δεσμεύονται από συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία αποκαταστάθηκε τη Δευτέρα, μετά από ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ το προηγούμενο βράδυ.

Το Ιράν είχε προηγουμένως εξαπολύσει επίθεση κατά του Ισραήλ, την οποία χαρακτήρισε ως απάντηση στην εντεινόμενη ισραηλινή στρατιωτική δράση στον Λίβανο, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν κατά της Χεζμπολάχ, συμμάχου της Τεχεράνης.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί περιορισμένες ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με την Ουάσινγκτον να έχει καταρρίψει επανειλημμένα ιρανικά drones και να έχει πλήξει στόχους που συνδέονται με εκτοξεύσεις πυραύλων.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, μεταξύ άλλων και το περασμένο Σάββατο τα ξημερώματα.

Οι προηγούμενες επιχειρήσεις είχαν χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως «αμυντικές», ενώ παρά τις αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας, μέχρι στιγμής η συμφωνία δεν έχει καταρρεύσει πλήρως.