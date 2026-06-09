Το Μπέλφαστ βρίσκεται σε κατάσταση χάους μετά την επίθεση με μαχαίρι από άνδρα σουδανικής καταγωγής, περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα στη Βόρεια Ιρλανδία.

Μετά το συμβάν, ομάδες μασκοφόρων ντυμένων στα μαύρα προχώρησαν σε εμπρησμούς, βάζοντας φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και οχήματα, ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο, μέσα σε διάφορα σημεία της πόλης.

🛑#BREAKING this is EXCLUSIVE footage from the streets of Belfast as we speak the main steam media is not doing justice on there reporting people are really angry tonight❗️❗️❗️❗️#belfast #uk #news #riot #protest pic.twitter.com/icVwe2IeZL — RTI OSINT (real time intelligence) (@RTI_imtel) June 9, 2026

Σε αρκετές περιπτώσεις σημειώθηκαν επιθέσεις με αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε σε κεντρικούς δρόμους. Παράλληλα, συγκεντρώσεις πολιτών καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας.

🚨 WATCH: A house is set on fire in Belfast after a Sudanese migrant was charged over the attempted beheading of a man pic.twitter.com/6GeZ5qMQoo — Politics UK (@PolitlcsUK) June 9, 2026

Οι αστυνομικές αρχές και οι βρετανικές υπηρεσίες έχουν απευθύνει επανειλημμένες εκκλήσεις για ψυχραιμία και αποφυγή κλιμάκωσης, στον απόηχο της επίθεσης που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην κοινή γνώμη.

🚨BREAKING: Belfast is already on fire as masked groups take to the streets



This is going to be a long night… 🇬🇧 pic.twitter.com/vMaxFLJRoc — Inevitable West (@Inevitablewest) June 9, 2026

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως κυκλοφόρησε βίντεο με ιδιαίτερα σκληρό περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα, στο οποίο φέρεται να αποτυπώνεται η επίθεση, με τον δράστη να επιτίθεται σε άνδρα που βρίσκεται στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια παρεμβαίνουν τρίτοι και τον ακινητοποιούν.

Ο φερόμενος ως δράστης, άνδρας περίπου 30 ετών σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας. Οι αρχές αρχικά είχαν αναφέρει πως είναι «πιθανώς Σομαλός», πριν διευκρινίσουν ότι πρόκειται για υπήκοο από το Σουδάν.

🚨Nightmare in Belfast Northern Ireland



The horrific video shows a Black African migrant stabbing a White British man in the face and neck multiple times while he lies on the street.



The knifeman screams in an unknown foreign language as he attempts to behead the victim.… — Curious Explorer (@aerogel_wizard) June 9, 2026

Το θύμα, άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες άτομα είχαν συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία της πόλης, με ορισμένους να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους. Στήλες καπνού ήταν ορατές στον ουρανό του Μπέλφαστ, ενώ αστυνομικά ελικόπτερα επιτηρούσαν την περιοχή.

Οι αρχές προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο καλούν σε αυτοσυγκράτηση και ζητούν να αποφευχθούν περαιτέρω επεισόδια, με την πολιτική ηγεσία να καταδικάζει κάθε μορφή υποκίνησης μίσους.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση «Αποτρόπαιες σκηνές βίας» αναφερόμενος σε πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα σε πρόσωπο, λαιμό και πλάτη έξω από συγκρότημα κατοικιών.

Πολίτες παρενέβησαν άμεσα για να προστατεύσουν τον τραυματία μέχρι την άφιξη της αστυνομίας.