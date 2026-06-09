Τρεις νεαροί, ηλικίας 16, 18 και 19 ετών, συνελήφθησαν χθες το βράδυ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά από καταγγελία για περιστατικό με ρατσιστικά χαρακτηριστικά στο Πάρκο Ζαππείου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από συνεργασία του τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΓΑΔΑ και αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι κινητοποιήθηκαν αμέσως μετά την καταγγελία που υποβλήθηκε στη 24ωρη τηλεφωνική γραμμή «11414».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, μετά την αξιολόγηση της καταγγελίας, ενημερώθηκε το Κέντρο της ‘Αμεσης Δράσης και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους τρεις νεαρούς.

Λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με την καταγγελία, οι ίδιοι μαζί με άλλα άτομα, είχαν εξυβρίσει και απειλήσει τρία πρόσωπα μέσα στο πάρκο, χρησιμοποιώντας φράσεις και χειρονομίες που σχετίζονταν με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και εξύβριση κατά συναυτουργία, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

Οι τρεις νεαροί οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.