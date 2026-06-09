Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης για την πρόταση που κατέθεσε για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ατλέτικο.

Η «βασίλισσα» πρόσφερε το ποσό των 150 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Αργεντίνου επιθετικού και στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως οι «ροχιμπλάνκος» εξέτασαν την πρόταση στο πλαίσιο των καλών σχέσεων ανάμεσα στα δύο κλαμπ, είπαν «ευχαριστώ» αλλά αρνήθηκαν. Ανακοίνωση που δεν άρεσε στην Ατλέτικο, η οποία έβγαλε τη δική της και αναφέρει τα εξής…

«Επίσημη ανακοίνωση με τις διευκρινίσεις μας σχετικά με την επίσημη ανακοίνωση των γειτόνων μας, της Ρεάλ Μαδρίτης:

-Κόψατε το βίντεο του Πάπα όπου έλεγε ότι είναι κι αυτός Ατλέτικο.

-Μπορεί να μπερδέψατε την ευγένεια με την ευγνωμοσύνη, αλλά για να μην υπάρχουν αμφιβολίες: Δεν σας ευχαριστούμε για τίποτα.

-Ούτε εξετάζουμε, ούτε εκτιμούμε καμία προσφορά για τον Χουλιάν.

-Πώς να μην τα πηγαίνουμε καλά, αφού μας κάνετε να γελάμε ακόμα περισσότερο κι από την Μπαρτσελόνα.

Υ.Γ.: Εκμεταλλευόμενοι τις καλές σχέσεις με τον νέο σας πρόεδρο, μήπως να σταματήσετε να «κλέβετε» παίκτες από την Ακαδημία μας; Σας ευχαριστούμε πολύ».