Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε πρόταση ύψους 150 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες, η απάντηση όμως ήταν αρνητική.

Πριν τις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε πει πως αν εκλεγεί θα έκανε την Τρίτη (9/6) πρόταση 150 εκατ. ευρώ για την απόκτηση ενός παίκτη, χωρίς όμως να αποκαλύψει το όνομά του, παρά μόνο ότι δεν αγωνίζεται σε ομάδα της Premier League.

Αμέσως κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια για το ποιος είναι αυτός ο παίκτης και τελικά πρόκειται για τον Άλβαρες, τον 26χρονο Αργεντίνο επιθετικό της Ατλέτικο που είχε 20 γκολ και 9 ασίστ σε 49 συμμετοχές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις.

Η απάντηση των «ροχιμπλάνκος» όμως, όπως ανέφερε η Ρεάλ σε ανακοίνωσή της, ήταν αρνητική και παρέπεμψε στη ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία έχει οριστεί στα… 500 εκατ. ευρώ για τον Άλβαρες που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030.