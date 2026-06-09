Η Ουγγαρία νίκησε με 3-1 το Καζακστάν σε φιλικό παιχνίδι, στο οποίο από τύχη δεν είχαμε σοβαρό ατύχημα καθώς μια εναέρια κάμερα (spidercam) έβγαλε καπνούς και έπεσε με τρομερή ταχύτητα στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, στο 26ο λεπτό και ενώ οι δύο ομάδες ετοιμάζονταν για το cooling break για να δροσιστούν οι παίκτες, μια εναέρια κάμερα παρουσίασε βλάβη και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο από μεγάλο ύψος και με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Το γεγονός ότι ήταν εικονολήπτης ήταν εκείνη τη στιγμή ελάχιστα μέτρα από το σημείο στο οποίο έπεσε η εναέρια κάμερα σημαίνει πως από τύχη δεν είχαμε κάποιο σοβαρό ατύχημα, καθώς αν έπεφτε πάνω του η κάμερα τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.

Το παιχνίδι, πάντως, συνεχίστηκε κανονικά μετά την απομάκρυνση της κάμερας, με την Ουγγαρία να παίρνει τη νίκη με 3-1.