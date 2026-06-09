Η Έφη Θώδη επέλεξε την πλατφόρμα του TikTok για να στείλει ένα δημόσιο, μήνυμα στην Άννα Βίσση, προτρέποντάς τη να βρεθεί σε κάποιο από τα επόμενα πανηγύρια στα οποία συμμετέχει.

Στην ανάρτησή της, η οποία συγκέντρωσε πλήθος σχολίων, η τραγουδίστρια δημοσίευσε στιγμιότυπα από εκδήλωση όπου εμφανιζόταν, θέλοντας να αναδείξει την ανταπόκριση και τον παλμό του κοινού.

Στη λεζάντα που συνόδευε το οπτικοακουστικό υλικό, η Έφη Θώδη έγραψε:

«Βίσση, άσε τις αρένες και έλα μια βόλτα από τα πανηγύρια να δεις τι θα πει λαοθάλασσα».

Οι στίχοι από το «Αιγαίο» και τα πλάνα από την εκδήλωση

Στο πρώτο μέρος του βίντεο, η ερμηνεύτρια εμφανίζεται να τραγουδά στίχους από την πρόσφατη κυκλοφορία της Άννας Βίσση με τίτλο «Αιγαίο». Αμέσως μετά τη μουσική εισαγωγή, στρέφει την κάμερα προς το μέρος των παρευρισκόμενων για να αποτυπώσει την προσέλευση του κόσμου.

Απευθυνόμενη στην Άννα Βίσση, αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο: «Άννα Βίσση, σε περιμένω στο πανηγύρι μου. Κοίτα τι γίνεται εδώ. Ο χαμός, Άννα Βίσση».