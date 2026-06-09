Το γεωπολιτικό περιβάλλον, οι διεθνείς συμμαχίες, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη βραβευμένη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάν Αμανπούρ.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Αποτυπώνοντας το Μέλλον», που διοργάνωσε το iefimerida.gr σε συνεργασία με τον Economist, με τον πρωθυπουργό να αναλύει τις διεθνείς εξελίξεις και τη θέση της Ελλάδας στο διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

Αναφερόμενος στη θέση της Ελλάδας στον κόσμο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται διαχρονικά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, κάνοντας ειδική αναφορά στην πολιτική παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Όπως σημείωσε, η ισχύς μιας χώρας καθορίζεται από την οικονομική της δύναμη, τις μεταρρυθμίσεις και την ικανότητά της να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τις διεθνείς εξελίξεις.

«Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και επηρεάζεται άμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και πλέον συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων για το μέλλον της Ευρώπης.

Οι στρατηγικές συμμαχίες με τον Κόλπο και την Ινδία

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις διεθνείς συνεργασίες που έχει αναπτύξει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε, η κυβέρνηση επένδυσε στην ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες του Κόλπου, ενώ παράλληλα προχώρησε στην οικοδόμηση στρατηγικής συνεργασίας με την Ινδία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε μια εποχή συνεχών γεωπολιτικών μεταβολών, η ισχύς και οι συμμαχίες αποτελούν βασικά εργαλεία για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Οι επιπτώσεις των πολέμων στην παγκόσμια οικονομία

Αναφερόμενος στις διεθνείς συγκρούσεις και τις επιπτώσεις τους στην οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα έχει εξελιχθεί σε μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα.

Ειδική αναφορά έκανε στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και στις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει στις τιμές της ενέργειας και στη διεθνή οικονομική σταθερότητα. Όπως εκτίμησε, η πορεία των τιμών του πετρελαίου και η διασφάλιση της ομαλής ναυσιπλοΐας αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για την παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα κατάφερε μετά την πανδημία να αυξήσει μισθούς, να μειώσει την ανεργία και να περιορίσει τον πληθωρισμό, διατηρώντας θετική αναπτυξιακή πορεία. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο πρωθυπουργός στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο χαρακτήρισε ευρωπαϊκό ζήτημα με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα υπερασπίζεται διαχρονικά το διεθνές δίκαιο και την αρχή ότι τα σύνορα δεν μπορούν να μεταβάλλονται μέσω στρατιωτικής βίας.

Υπενθύμισε επίσης τη σύνδεση της Ελλάδας με τη Μαριούπολη, λόγω της ισχυρής παρουσίας της ελληνικής ομογένειας στην περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις ασκούν πίεση στη Ρωσία, ενώ υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Παράλληλα, χαρακτήρισε μη αποδεκτές τις απαιτήσεις για παραχώρηση ουκρανικών εδαφών ως προϋπόθεση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Ευρώπη ως γεωπολιτική δύναμη

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης του γεωπολιτικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και η εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια.

Επικαλούμενος την έκθεση του Μάριο Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, υποστήριξε ότι η ΕΕ καλείται να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις μιας νέας παγκόσμιας τάξης, στην οποία η δημοκρατία και το κράτος δικαίου δέχονται αυξανόμενες πιέσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη στρατηγική της συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ελλάδα είναι ένα αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει μια ισχυρή συμμαχία με τις ΗΠΑ, την οποία σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλές δεκαετίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζεται διακομματικά στην Ουάσιγκτον ως πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ σημείωσε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου της χώρας.