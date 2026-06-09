Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του θανάτου της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου, στον Λόγγο Αιγίου, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένει ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ξύπνησε και εντόπισε τα δύο θύματα νεκρά μέσα στο σπίτι πριν ζητήσει βοήθεια από γείτονα, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.

Η μπλούζα που εξετάζεται και οι αμυχές στα χέρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει μία μπλούζα που ανήκει στον 65χρονο και φαίνεται να είχε πλυθεί πρόσφατα.

Παρά το πλύσιμο, πάνω στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που έχει σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να πρόκειται για ίχνος αίματος.

Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές αξιολογούν και τις αμυχές που διαπιστώθηκε ότι έφερε στα χέρια του ο 65χρονος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και της εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία εξετάζονται σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών και ιατροδικαστικών ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με το διπλό έγκλημα.

Το σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικοί

Η σορός του 26χρονου Ολύμπιου εντοπίστηκε πάνω στο κρεβάτι του δωματίου του. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, ο νεαρός έφερε τραύμα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο τύπου φλόμπερ, καθώς και πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα του.

Η 54χρονη μητέρα του βρέθηκε νεκρή κοντά στην είσοδο του δωματίου. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και αμυντικά τραύματα, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι πάλεψε με τον δράστη πριν χάσει τη ζωή της.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο ο δράστης να πυροβόλησε αρχικά τον 26χρονο στο κεφάλι και στη συνέχεια να του επιτέθηκε με μαχαίρι.

Η μητέρα του φέρεται να άκουσε τον θόρυβο, να έσπευσε στο δωμάτιο για να δει τι συνέβαινε και στη συνέχεια να δέχθηκε και η ίδια τη φονική επίθεση.

Το όπλο και το μαχαίρι που βρέθηκαν κρυμμένα

Κατά την αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αεροβόλο όπλο τύπου φλόμπερ και ένα μαχαίρι κρυμμένα μέσα σε γλάστρα στην αυλή του σπιτιού.

Τα δύο αντικείμενα έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της έρευνας.

Η 54χρονη Μαρία ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία για την καλλιτεχνική της δραστηριότητα. Ασχολούνταν με τη δημιουργία χειροποίητων κατασκευών από γυαλί και βιτρό, ενώ για χρόνια διατηρούσε κατάστημα με χειροποίητα έργα, όπως καθρέφτες, κορνίζες και διακοσμητικά αντικείμενα.

Παρότι η επιχείρησή της είχε σταματήσει να λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, η ίδια συνέχιζε να δημιουργεί έργα τέχνης και συχνά προσέφερε κατασκευές της στην εκκλησία της περιοχής. Η ζωή της είχε σημαδευτεί από τον θάνατο του συζύγου της πριν από περίπου δύο δεκαετίες, όταν εκείνος έχασε τη ζωή του από ανεύρυσμα. Μετά την απώλεια αυτή εγκαταστάθηκε μόνιμα στον Λόγγο Αιγίου, όπου μεγάλωσε τον γιο της.

Εκεί γνώρισε πριν από περίπου 15 χρόνια τον 65χρονο Ιταλό, με τον οποίο διατηρούσε σχέση.

Ο Ολύμπιος που επέστρεψε από τη Γερμανία

Ο 26χρονος Ολύμπιος είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Γερμανία, όπου συνέχιζε τις μεταπτυχιακές σπουδές του. Στην Ελλάδα είχε επιστρέψει μόλις δύο ημέρες πριν από τη δολοφονία του, με σκοπό να περάσει χρόνο με τη μητέρα του.

Παράλληλα, είχε αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν ως μουσικός παραγωγός και επαγγελματίας DJ, με παρουσία στην techno σκηνή, ενώ από το 2024 είχε ξεκινήσει συνεργασίες με δισκογραφική εταιρεία της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα εμφανιζόταν σε γνωστά κλαμπ και μουσικούς χώρους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, χτίζοντας σταδιακά τη δική του πορεία στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής.