Την ώρα που καταθέτει στην Ασφάλεια ο 65χρονος Ιταλός που προσήχθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, νέα στοιχεία βγαίνουν στη δημοσιότητα και φέρεται να έρχονται σε αντίφαση με όσα υποστηρίζει.

Ο άνδρας που έχει χαρακτηριστεί μη συνεργάσιμος με τις αρχές, μύριζε αλκοόλ, όπως και όλο το σπίτι όταν μπήκαν οι αστυνομικοί, ανέφερε στο Live News ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Η αστυνομία ερευνά, λοιπόν, αν απολύμανε τον χώρο του εγκλήματος με στόχο να εξαφανίσει τυχόν ίχνη.

Επίσης, κάτι που προκαλεί εντύπωση είναι ότι βρέθηκαν πλυμένα εσώρουχα και κάποια ρούχα, κάτι που φέρεται να έγινε τις ώρες που σημειώθηκε το διπλό φονικό.

Ο 65χρονος έδωσε κάποιες δικαιολογίες και φέρεται να μην έπεισε, καθώς εκείνη την ώρα θεωρητικά κοιμόταν, οπότε και δεν γνωρίζει τι έγινε στο σπίτι, όπως και δεν αντιλήφθηκε τη διπλή δολοφονία.

Πώς έγινε το φονικό

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος γιος φέρει τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι, αλλά και τραύμα από μαχαίρι. Ο δράστης φέρεται να χτύπησε τον 26χρονο στο κεφάλι με το όπλο και στη συνέχεια να τον μαχαίρωσε.

Η μητέρα βρέθηκε νεκρή στον διάδρομο, σε κοντινή απόσταση από τη σορό του γιου της, η οποία ήταν μέσα στο υπνοδωμάτιο. Η 54χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Τα στοιχεία από το σπίτι δείχνουν ότι πρέπει να σημειώθηκε πάλη ανάμεσα στη γυναίκα και στον δολοφόνο.

Ο γιος ζούσε το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του και φέρεται να επέστρεψε στην Ελλάδα πριν από 2-3 ημέρες. Στον Λόγγο είχε πάει για να δει τη μητέρα του.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.