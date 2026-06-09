Εξετάζεται από την αστυνομία ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της νεκρής μητέρας στο Αίγιο, καθώς θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της.

Ο άνδρας που μένει χρόνια στην Ελλάδα και μιλάει σπαστά ελληνικά, κατέθεσε πρώτα στον χώρο του εγκλήματος και στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις «Αποκαλύψεις», ο 65χρονος δεν μπορούσε από την πρώτη στιγμή να συνεργαστεί, καθώς φαίνεται να είχε μια θολούρα και ένα πρόβλημα στη σκέψη του.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν μήπως είχε κάνει κατανάλωση αλκοόλ, είχε πάρει ουσίες ή έγινε κάτι άλλο, ενώ προσπαθούν να βρουν τι έγινε.

Στα πρώτα λόγια του, ο Ιταλός υποστήριξε ότι ξύπνησε στις 7.30 το πρωί, καθώς έπρεπε στις 10.00 να πάει με την 54χρονη σε προγραμματισμένο ραντεβού, ιατρικής φύσεως, ανέφερε η εκπομπή του ΑΝΤ1.

Τότε, πήγε στο υπνοδωμάτιο που ήταν μητέρα και γιος, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, αλλά ήταν κλειδωμένη και όταν είδε ότι δεν μπορούσε, πήγε ξανά για ύπνο.

Έτσι, σηκώθηκε γύρω στις 11.00 και βρήκε δολοφονημένη τη σύντροφό του και τον γιο της. Λίγο πριν τις 12 λοιπόν, βγήκε από το σπίτι και το πρώτο πράγμα που έκανε μετά τη φρικτή ανακάλυψη, ήταν να ειδοποιήσει γείτονα, με τον δεύτερο να καλεί την αστυνομία.

Πώς έγινε το φονικό

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος γιος φέρει τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι, αλλά και τραύμα από μαχαίρι. Ο δράστης φέρεται να χτύπησε τον 26χρονο στο κεφάλι με το όπλο και στη συνέχεια να τον μαχαίρωσε.

Η μητέρα βρέθηκε νεκρή στον διάδρομο, σε κοντινή απόσταση από τη σορό του γιου της, η οποία ήταν μέσα στο υπνοδωμάτιο. Η 54χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Τα στοιχεία από το σπίτι δείχνουν ότι πρέπει να σημειώθηκε πάλη ανάμεσα στη γυναίκα και στον δολοφόνο.

Ο γιος ζούσε το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του και φέρεται να επέστρεψε στην Ελλάδα πριν από 2-3 ημέρες. Στον Λόγγο είχε πάει για να δει τη μητέρα του.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.