Με απίστευτο μένος δολοφονήθηκαν μητέρα και γιος στο Αίγιο, καθώς νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι δέχθηκαν περισσότερες από 20 μαχαιριές.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που παρουσίασε το Live News, πρώτο θύμα ήταν ο 26χρονος γιος που πυροβολήθηκε εξ επαφής από αεροβόλο τυφέκιο τη στιγμή που κοιμόταν. Στη συνέχεια, δέχτηκε 5 με 7 μαχαιριές σε κοιλιά και στήθος.

Ύστερα, φέρεται να επενέβη η μητέρα του παλεύοντας με τον δράστη, οπότε και φέρει αμυντικά τραύματα. Όσον αφορά τη δολοφονία της, η 54χρονη φέρει 15 με 20 μαχαιριές, εμφανώς περισσότερες από τον γιο της, και όλες στην κοιλιά.

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί στην Ασφάλεια ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, ωστόσο θεωρείται βασικός ύποπτος, καθώς οι ισχυρισμοί του δεν πείθουν.

Τι λένε γείτονες για τον Ιταλό που προσήχθη

Σοκαρισμένοι είναι οι γείτονες από τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, καθώς για το φρικτό έγκλημα προσήχθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της νεκρής μητέρας ως βασικός ύποπτος.

Σε δηλώσεις που παραχώρησαν οι γείτονες του ζευγαριού, ανέφεραν ότι ο άνδρας μένει χρόνια στην Ελλάδα και ότι μιλάει σπαστά ελληνικά.

Επίσης, υποστήριξαν ότι έβλεπαν ένα αγαπημένο ζευγάρι, με τον 65χρονο να συνοδεύει τη σύζυγό του στο εξωτερικό, ώστε να κάνει επέμβαση στην καρδιά.

«Την είχε πάει στην Ιταλία για επέμβαση καρδιάς», είπε ένας γείτονας, με μια γειτόνισσα να προσθέτει: «Τα γνώριζα τα παιδιά, αλλά κανείς δεν ξέρει μέσα στο σπίτι τι γίνεται».

Επίσης, σημείωσαν ότι δεν άκουγαν φασαρίες στο σπίτι, ενώ ουδείς, εξ όσων μίλησαν, δεν φαίνεται να αντιλήφθηκε κάποια στιγμή έντασης, την ώρα του εγκλήματος.