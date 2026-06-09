Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του διπλού θανάτου στον Λόγγο Αιγίου, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις έρευνες των Αρχών να επικεντρώνονται πλέον σε κρίσιμα ευρήματα που συνδέονται με τον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν και να αξιολογούν στοιχεία, αναζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα, οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 65χρονου μία μπλούζα που φαίνεται να είχε πλυθεί πρόσφατα. Παρά το γεγονός ότι το ρούχο είχε καθαριστεί, οι ερευνητές εντόπισαν λεκέ που εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να πρόκειται για ίχνος αίματος.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς ενδέχεται να ρίξουν φως στις κινήσεις που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν το έγκλημα.

Αμυχές στα χέρια και πληροφορίες για κατανάλωση αλκοόλ

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 65χρονος έφερε αμυχές στα χέρια του, εύρημα που αξιολογείται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και της εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παρά τα στοιχεία που εξετάζονται, ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και δεν έχει προχωρήσει σε οποιαδήποτε ομολογία.

Από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι ξύπνησε και βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της μέσα στο σπίτι, ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκε σε γείτονα ζητώντας βοήθεια. Ο γείτονας ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές.

Τα ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος

Η σορός του 26χρονου εντοπίστηκε πάνω στο κρεβάτι του δωματίου του. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, έφερε τραύμα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο τύπου φλόμπερ, καθώς και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Η 54χρονη μητέρα του βρέθηκε νεκρή κοντά στην είσοδο του δωματίου. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και αμυντικές κακώσεις, στοιχείο που, σύμφωνα με τις Αρχές, υποδηλώνει ότι προσπάθησε να αντισταθεί στον δράστη πριν χάσει τη ζωή της.

Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι ερευνητές

Με βάση τα μέχρι τώρα ευρήματα, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στον 26χρονο, πυροβολώντας τον στο κεφάλι με το αεροβόλο όπλο και στη συνέχεια καταφέροντάς του πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι.

Στη συνέχεια, θεωρείται πιθανό η 54χρονη να άκουσε τη φασαρία και να κατευθύνθηκε προς το δωμάτιο του γιου της, όπου δέχθηκε και η ίδια τη φονική επίθεση.

Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, αναμένοντας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων που ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικά για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Κατά την αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι κρυμμένα μέσα σε γλάστρα στην αυλή της κατοικίας.

Τα δύο αντικείμενα κατασχέθηκαν και έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εξετάζονται για γενετικό υλικό, αποτυπώματα και άλλα πιθανά στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέσουν τον δράστη με το διπλό φονικό.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για την εξιχνίαση μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.