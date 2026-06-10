Βομβαρδισμοί οι οποίοι διεξήχθησαν από την πολεμική αεροπορία του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας με σχέσεις στα άκρα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δεκατρείς ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές και η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν σήμερα, Τετάρτη 10/6.

«Χθες βράδυ, ο πακιστανικός στρατός για ακόμη μια φορά παραβίασε τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν και βομβάρδισε σπίτια πολιτών στις επαρχίες Κουνάρ, Χοστ και Πάκτικα. Οι επιθέσεις αυτές σκότωσαν 11 παιδιά, μια γυναίκα και έναν ηλικιωμένο» και τραυμάτισαν άλλους 14 ανθρώπους, γυναίκες και παιδιά, ανέφερε μέσω X στα αγγλικά ο εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.

Αξιωματούχος στην επαρχία Χοστ, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βομβαρδισμός έπληξε σπίτι στην περιοχή Σπερά, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δέκα. Από την πλευρά του, κάτοικος στην επαρχία Πάκτικα ανέφερε πως άλλο πλήγμα άφησε πίσω του τρεις νεκρούς.

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του το AFP για να του ζητήσει να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές, ο στρατός του Πακιστάν δεν απάντησε αμέσως.

Τα πλήγματα αυτά είναι τα πιο πολύνεκρα στο Αφγανιστάν εδώ και εβδομάδες.

Είχε αποκατασταθεί σχετική ηρεμία στα σύνορα των δύο κρατών έπειτα από σποραδικές συγκρούσεις που οδήγησαν στα τέλη Φεβρουαρίου στο ξέσπασμα ανοικτού πολέμου ανάμεσα στις δύο χώρες.

Τουλάχιστον 372 Αφγανοί άμαχοι σκοτώθηκαν στις εχθροπραξίες μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαρτίου, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ που είχε δοθεί στη δημοσιότητα στα μέσα του Μαΐου.