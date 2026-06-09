Σκηνικό φθινοπώρου επικράτησε στην Τρίπολη, καθώς η αρκαδική πρωτεύουσα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ξαφνικής και εξαιρετικά βίαιης καταιγίδας. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, οι ουρανοί άνοιξαν και η βροχή έπεφτε με τέτοια ένταση και μανία, που άλλαξε ολοκληρωτικά την εικόνα της πόλης, αναγκάζοντας τους πολίτες να τρέχουν έντρομοι προκειμένου να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο.



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε αμέσως το βάρος της κακοκαιρίας, καταγράφοντας συνολικά 17 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα φαινόμενα χτύπησαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα το κέντρο της Τρίπολης, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κυρίως υπόγεια σπιτιών και εμπορικών καταστημάτων, προκαλώντας απόγνωση στους ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τον ιστότοπο Arcadia Portal.

Η σφοδρή νεροποντή συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό μπαράζ ηλεκτρικών εκκενώσεων. Οι συνεχείς αστραπές φώτιζαν τον σκοτεινό ουρανό, ενώ οι εκκωφαντικές βροντές ακούγονταν σε ολόκληρη την περιοχή, συνθέτοντας ένα άκρως απόκοσμο σκηνικό. Στο οδικό δίκτυο προκλήθηκε προσωρινό κομφούζιο, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Οι οδηγοί υποχρεώθηκαν να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους ή να κινηθούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη προσοχή, εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και της εξαιρετικά περιορισμένης ορατότητας, σύμφωνα με το Arcadia24.gr

Το ξαφνικό αυτό γύρισμα του καιρού υπενθύμισε με τον πιο δυναμικό τρόπο πόσο γρήγορα και απρόβλεπτα μπορούν να μεταβληθούν οι συνθήκες στην Αρκαδία, η οποία δέχθηκε τεράστιες ποσότητες νερού μέσα σε ελάχιστο χρόνο.



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει αντλήσεις υδάτων, ενώ οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πλημμυρών, αλλά και τυχόν ενάρξεων πυρκαγιών, λόγω της κεραυνικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.