Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένεται να σημειωθούν καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξαιτίας προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων που θα πραγματοποιήσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβείας.

Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν την Τρίτη 9 Ιουνίου, θα συνεχιστούν και σήμερα και αύριο, (10 – 11 Ιουνίου ) από τις 3:00 μέχρι τις 6:00 το απόγευμα, και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας. Θα πραγματοποιηθούν με ειδικό αεροσκάφος και πρόκειται για περιοδικό έλεγχο που γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα αεροδρόμια.

Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις, από 45 έως και 60 λεπτών, τόσο στις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις. Ωστόσο λόγω της μείωσης της ροής πιθανόν να υπάρξει «ντόμινο» καθυστερήσεων επηρεάζοντας συνολικά το πρόγραμμα πτήσεων.