Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 44 τραυματίστηκαν από δύο ισραηλινά πλήγματα που σημειώθηκαν την Τρίτη στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ειδικότερα, ισραηλινή επίθεση στην τοποθεσία Αλ Μπας στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό εννέα άλλων, όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Είχε προηγηθεί αεροπορικό πλήγμα στη συνοικία Αλ Μασάκεν της Τύρου, με απολογισμό οκτώ νεκρούς και 35 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά και έξι γυναίκες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.