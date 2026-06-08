Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει σχεδόν 3.500 αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Λιβάνου και έχει προχωρήσει σε εκατοντάδες ελεγχόμενες εκρήξεις μετά τις 16 Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ.

Η υπό την αιγίδα των ΗΠΑ εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ μετά τα μεσάνυκτα της 17ης Απριλίου. Αν και έκτοτε έχουν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό και τα προάστιά της, δεν έχουν τερματιστεί οι συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Σε σχόλιά του που ανήρτησε το γραφείο του σήμερα στο Χ ο Σαλάμ ανέφερε ότι από τις 17 Απριλίου ως τις 7 Ιουνίου το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει 3.491 αεροπορικά πλήγματα, 407 ελεγχόμενες κατεδαφίσεις και έξι επιχειρήσεις «ισοπέδωσης» ή κατεδαφίσεων, εξαιτίας των οποίων έχουν μετατραπεί σε ερείπια ολόκληρα χωριά στον νότιο Λίβανο.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Σαλάμ σημείωσε ότι ο Λίβανος προσπαθεί να τηρήσει την εκεχειρία, αλλά η πιο πρόσφατη κλιμάκωση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ έχει προκαλέσει επιπλέον κύματα εκτοπισμού, περιορίζοντας την ικανότητα του Λιβάνου να φιλοξενήσει τις οικογένειες των εκτοπισμένων.

Ήδη περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι – το ένα πέμπτο του πληθυσμού του Λιβάνου—έχουν εκτοπιστεί λόγω των ισραηλινών πληγμάτων και των εντολών εκκένωσης που εκδίδει το Ισραήλ για διάφορες περιοχές της χώρας, μετά την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.

Η Χεζμπολάχ έχει συνεχίσει να εξαπολύει πλήγματα εναντίον του Ισραήλ και απορρίπτει τις υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ διαπραγματεύσεις μεταξύ των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

Χθες Κυριακή ο ισραηλινός στρατός έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού σε απάντηση στα πλήγματα της Χεζμπολάχ εναντίον του βόρειου Ισραήλ. Σε αντίποινα το Ιράν βομβάρδισε το βόρειο Ισραήλ, με τον ισραηλινό στρατό να απαντά με επιθέσεις σε διάφορες περιοχές στην ιρανική επικράτεια.