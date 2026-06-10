Ένας σύντομος αλλά χαρακτηριστικός διάλογος καταγράφηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ανάμεσα στη Ράνια Τζίμα και τον Γιάννη Πρετεντέρη, το βράδυ της Τρίτης (9/6), με αφορμή τη συζήτηση για τις πολιτικές διεργασίες και τα σενάρια γύρω από τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Η Ράνια Τζίμα ανέφερε ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον το ενδεχόμενο να εμφανιστούν νέες πολιτικές θέσεις από τον πρώην πρωθυπουργό, διερωτώμενη ταυτόχρονα γιατί αυτές δεν θα μπορούσαν να είχαν διατυπωθεί και υλοποιηθεί μέσα στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Τη στιγμή εκείνη, αντιλήφθηκε την αντίδραση του Γιάννη Πρετεντέρη και του απηύθυνε χαμογελώντας το σχόλιο «Γελάς, Γιάννη;».

Ο δημοσιογράφος πήρε αμέσως τον λόγο, εκφράζοντας έντονο σκεπτικισμό για τη συζήτηση γύρω από ένα πολιτικό σχήμα που, όπως είπε, δεν έχει ακόμη συγκεκριμενοποιηθεί: «Ε, μα τώρα, μιλάμε σοβαρά τώρα; Καθόμαστε και κουβεντιάζουμε “θα ‘ρθει, θα κάνει πρόγραμμα”. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται μια κουβέντα τεράστια από ένα μη υπαρκτό ακόμα πράγμα».

Συνέχισε επισημαίνοντας ότι παραμένουν άγνωστα βασικά στοιχεία, όπως η δομή, τα στελέχη και η λειτουργία του εγχειρήματος: «Δεν ξέρουμε το κόμμα, δεν ξέρουμε τα όργανά του, δεν ξέρουμε ποιοι το αποτελούν, δεν ξέρουμε ποιοι ψηφίζουν, δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Αν έχει φίλους… Όλο αυτό το πράγμα είναι άγνωστο».

Με διάθεση χιούμορ, η Ράνια Τζίμα σχολίασε ότι «εχθρούς έχει σίγουρα πάντως και αρκετούς», με τον δημοσιογράφο να συνεχίζει την τοποθέτησή του.