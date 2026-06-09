Η εγκατάλειψη του Scaf, του φιλόδοξου ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανάπτυξη μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις χώρες που συμμετείχαν στο εγχείρημα.

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, εξέφρασε δημόσια την απογοήτευσή της για την εξέλιξη, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «πολύ κακή είδηση» για την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική και την προσπάθεια ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα αποτελούσε κοινό σχέδιο της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας, με στόχο τη δημιουργία ενός προηγμένου συστήματος αεροπορικής ισχύος που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων τις επόμενες δεκαετίες.

Η σύγκρουση Airbus και Dassault οδήγησε σε αδιέξοδο

Το Scaf (Future Combat Air System – FCAS) είχε ανακοινωθεί το 2017 από τη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ η Ισπανία εντάχθηκε στο πρόγραμμα δύο χρόνια αργότερα.

Το σχέδιο δεν αφορούσε μόνο ένα νέο μαχητικό αεροσκάφος. Προέβλεπε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου επιχειρήσεων που θα συνέδεε επανδρωμένα και μη επανδρωμένα μέσα μέσω ενός προηγμένου ψηφιακού συστήματος ανταλλαγής δεδομένων, γνωστού ως «combat cloud».

Ωστόσο, οι διαφωνίες που αναπτύχθηκαν μεταξύ των αεροναυπηγικών κολοσσών Airbus και Dassault επιβράδυναν σημαντικά την πρόοδο του έργου, οδηγώντας τελικά στην οριστική εγκατάλειψή του.

Η Μαργαρίτα Ρόμπλες υποστήριξε ότι στην υπόθεση αυτή επικράτησαν οι βιομηχανικές επιδιώξεις έναντι των ευρύτερων αναγκών ασφάλειας της Ευρώπης, τονίζοντας πως η ισπανική πλευρά θα συνεχίσει να αναζητά τρόπους ώστε το σχέδιο να αποκτήσει νέα προοπτική.

Το μαχητικό που θα αντικαθιστούσε Rafale και Eurofighter

Το Scaf σχεδιαζόταν ως ο διάδοχος δύο από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη.

Στη Γαλλία θα διαδεχόταν το Rafale, ενώ στη Γερμανία προοριζόταν να αντικαταστήσει το Eurofighter Typhoon μετά το 2040.

Οι τρεις χώρες συμμετείχαν ισότιμα στο πρόγραμμα, με ποσοστό συμμετοχής περίπου ενός τρίτου για κάθε εταίρο.

Η διακοπή του έργου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική σε μια περίοδο κατά την οποία τα ευρωπαϊκά κράτη αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους και επιδιώκουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία στον τομέα των εξοπλισμών, ειδικά μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το νέο γερμανικό σχέδιο για μαχητικό 6ης γενιάς

Την ίδια ώρα, στο Βερολίνο έχει ήδη παρουσιαστεί νέα πρόταση με επίκεντρο την ανάπτυξη αεροσκάφους έκτης γενιάς.

Το σχέδιο, γνωστό ως «Team Gen 6», υποστηρίζεται από την Airbus και συμμετέχουν σε αυτό η γερμανική εταιρεία αμυντικών συστημάτων Hensoldt, ακόμη δύο ευρωπαϊκές εταιρείες και πέντε γερμανικοί βιομηχανικοί όμιλοι.

Η πρωτοβουλία αυτή εμφανίζεται ως πιθανή εναλλακτική μετά το τέλος του Scaf, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στις επόμενες κινήσεις της Γερμανίας και των ευρωπαίων εταίρων της στον τομέα της αεροπορικής άμυνας.