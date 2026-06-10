Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς αναφορές για επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους, ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας και ισχυρισμούς περί πλήγματος σε αμερικανικούς στόχους διαδέχονται η μία την άλλη. Μπαχρέιν και Κουβέιτ βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, ενώ το Ιράν μέσω του IRGC υποστηρίζει ότι έχει πλήξει δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, σε μια εξέλιξη που εντείνει περαιτέρω την ανησυχία για γενικευμένη ανάφλεξη στον Κόλπο.

Σειρήνες αεράμυνας στο Μπαχρέιν

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ενεργοποποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας, μετά την ανακοίνωση του Ιράν πως εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο βασίλειο του Κόλπου.

«Ήχησαν οι σειρήνες», ανέφερε το υπουργείο μέσω X, απευθύνοντας σύσταση «οι πολίτες και οι κάτοικοι να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».

Κουβέιτ: Αναχαιτίσεις εναέριων στόχων

Η Γενική Επιτελική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας βρίσκονται σε διαδικασία αναχαίτισης εχθρικών εναέριων στόχων, μεταξύ των οποίων drones και βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

Σε σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι εκρήξεις που ενδέχεται να ακούγονται στην περιοχή οφείλονται στις επιχειρήσεις αναχαίτισης των εισερχόμενων απειλών από τα συστήματα αεράμυνας.

Οι κουβεϊτιανές αρχές δεν έχουν προς το παρόν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των επιθέσεων ή πιθανές ζημιές και απώλειες.

IRGC: Επιχείρηση σε 21 αμερικανικούς στόχους

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το Ναυτικό του IRGC ολοκλήρωσε επιχείρηση εναντίον 21 στόχων σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, με στόχο εγκαταστάσεις αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Το IRGC υποστηρίζει ότι «επλήγησαν και καταστράφηκαν» τέσσερις σημαντικοί στόχοι στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti, μεταξύ των οποίων ένα κέντρο διοίκησης και υπόστεγα που φιλοξενούν μαχητικά F-35 Lightning II.