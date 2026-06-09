Στον πρώτο γύρο του Queen’s αποκλείστηκε η Μαρία Σάκκαρη, μετά την ήττα με 2-0 σετ από την Τατιάνα Μαρία, η οποία είχε κατακτήσει το τουρνουά του Λονδίνου πέρυσι.

Η Ελληνίδα τενίστρια ανέβηκε στο Νο37 της παγκόσμιας κατάταξης, απέναντι στην 38χρονη Γερμανίδα που είναι στο Νο52 όμως δεν τα πήγε καθόλου καλά και δεν απέφυγε την ήττα και τον πρόωρο αποκλεισμό.

Η Σάκκαρη έχασε με 6-3 τόσο το πρώτο σετ όσο και το δεύτερο και αποχαιρέτησε το βρετανικό τουρνουά, με την Τατιάνα Μαρία να παίρνει την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη.

Τα σετ: 6-3, 6-3