Το επόμενο μεγάλο ορόσημο για την κατάκτηση του διαστήματος είναι πλέον γεγονός, καθώς η NASA ανακοίνωσε επίσημα τα ονόματα των αστροναυτών που θα στελεχώσουν την πολυαναμενόμενη αποστολή Artemis III. Η είδηση αυτή προκαλεί παγκόσμιο δέος, αφού σηματοδοτεί το πιο αποφασιστικό βήμα της ανθρωπότητας για την επιστροφή στην επιφάνεια του φεγγαριού.



Το πλήρωμα αποτελείται από τους έμπειρους Αμερικανούς αστροναύτες Ράντι Μπρέσνικ, Φρανκ Ρούμπιο και Αντρέ Ντάγκλας. Την παράσταση όμως κλέβει ο Ιταλός Λούκα Παρμιτάνο.



Ο Παρμιτάνο γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος στην ιστορία που παίρνει το χρυσό εισιτήριο για το φιλόδοξο πρόγραμμα Artemis, το οποίο στοχεύει να στείλει ξανά ανθρώπους στη Σελήνη το 2028, ανοίγοντας μια νέα, συναρπαστική εποχή για τη διαστημική εξερεύνηση.



Η αποστολή Artemis III, το 2027, θα μοιάζει εν πολλοίς με εκείνη του Apollo 9 τον Μάρτιο του 1969, όταν τρεις αστροναύτες είχαν τεστάρει σεληνάκατο σε τροχιά γύρω από τη Γη.



Τον Μάιο του ίδιου έτους, κατά την αποστολή Apollo 10, η σεληνάκατος δοκιμάστηκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, προτού οι αστροναύτες του Apollo 11 επιχειρήσουν τον Ιούλιο του 1969 την πρώτη προσελήνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.