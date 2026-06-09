Σκηνές μεγάλης έντασης εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, με τη διαδικασία να διακόπτεται προσωρινά μετά από έντονη αντιπαράθεση μεταξύ αιρετών και παρευρισκομένων.

Το κλίμα οξύνθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε η συνεδρίαση να μετατραπεί σε πεδίο σφοδρών λεκτικών συγκρούσεων, ενώ η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση διεκόπη αιφνιδιαστικά την ώρα που εκτυλίσσονταν τα επεισόδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Hlioupolitimes.gr, τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του δημάρχου Ηλιούπολης, Στάθη Ψυρρόπουλου.

Όπως αναφέρεται, ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ταβουλάρης αντέδρασε έντονα σε σχόλια που, σύμφωνα με τον ίδιο, στρέφονταν εναντίον του από δημότισσα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία και να δημιουργηθεί κλίμα μεγάλης έντασης μέσα στην αίθουσα.

Αντιπαράθεση μεταξύ συμβούλων

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Αντζινάς επιχείρησε να παρέμβει στο περιστατικό που εκτυλισσόταν μεταξύ του αντιδημάρχου και της δημότισσας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο κ. Αντζινάς φέρεται να δέχθηκε λεκτική επίθεση από συνεργάτη της δημοτικής αρχής, γεγονός που προκάλεσε νέα κλιμάκωση της έντασης.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι χρειάστηκε η παρέμβαση παρευρισκομένων προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος εξέφραζε σε έντονο ύφος τη δυσαρέσκειά του για όσα προηγήθηκαν.

«Μαύρο» στη ζωντανή μετάδοση

Την ώρα που η κατάσταση βρισκόταν στο αποκορύφωμά της, η διαδικτυακή μετάδοση της συνεδρίασης διακόπηκε, με αποτέλεσμα οι πολίτες που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση να μην έχουν εικόνα των όσων ακολούθησαν.

Λίγο αργότερα αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση και να συνεχιστεί η διαδικασία υπό πιο ομαλές συνθήκες.

Στο επίκεντρο η ανάπλαση του πάρκου Χαλικάκι

Η επεισοδιακή συνεδρίαση είχε ως βασικό θέμα συζήτησης τις εξελίξεις γύρω από το έργο ανάπλασης του πάρκου Χαλικάκι, ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και καιρό τη δημόσια συζήτηση στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του συνόλου της έκτασης στον Δήμο Ηλιούπολης μέσω μίσθωσης, προκειμένου να προχωρήσει η ολοκλήρωση της ανάπλασης.

Το έργο εκτιμάται ότι θα απαιτήσει επένδυση ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ και θεωρείται κομβικής σημασίας για την αναβάθμιση της περιοχής.