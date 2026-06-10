Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την Τρίτη δημοσιονομικό νομοσχέδιο που προβλέπει τη διάθεση σχεδόν 70 δισ. δολαρίων για δράσεις που αφορούν τον εντοπισμό, την κράτηση και την απομάκρυνση παράτυπων μεταναστών, ενισχύοντας την πολιτική μαζικών απελάσεων που αποτελεί βασικό άξονα της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιο νόμου, που είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα, προβλέπει διατεθούν τα τρία επόμενα χρόνια ποσά περίπου 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αστυνομία μετανάστευσης (ICE), άλλων περίπου 26 δισεκ. για την αστυνομία συνόρων (CBP) και ποσό 5 δισεκ. για έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες.