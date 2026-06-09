Η εθνική ομάδα του Ιράν θα δώσει στις ΗΠΑ τους τρεις αγώνες της στον όμιλο του Μουντιάλ 2026 και εκπρόσωπος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας προειδοποίησε για διακοπή αγώνων αν γίνουν συγκεκριμένα πράγματα.

Τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή είχαν ως αποτέλεσμα για ένα μεγάλο διάστημα να είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά το γεγονός όμως ότι τέτοιος κίνδυνος έπαψε να υπάρχει, προκύπτουν συνεχώς νέα θέματα.

Αυτή τη φορά, οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι θα διακόψουν τους αγώνες της ομάδας τους αν δουν σημαία ή άλλο σύμβολο και όχι αυτό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ή αν ακουστούν συνθήματα που δεν είναι επιτρεπτά από τους κανονισμούς.

«Αν στα γήπεδα όπου αγωνιζόμαστε δούμε σημαία ή σύμβολο άλλο από εκείνο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ή αν ακουστούν συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς, ο υπεύθυνος της ομάδας θα έχει την υποχρέωση να διακόψει τον αγώνα. Είμαι θέμα των διοργανωτών να εξασφαλίσουν πως όλα θα πάνε καλά», δήλωσε ο Αχμάντ Ντογιαμαλί, εκπρόσωπος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Το πρώτο ματς του Ιράν είναι στις 15 Ιουνίου με αντίπαλο τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες, το δεύτερο στις 21 Ιουνίου με το Βέλγιο στην ίδια πόλη και το τρίτο στις 26 Ιουνίου με την Αίγυπτο στο Σιάτλ.