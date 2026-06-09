Την ώρα που η εθνική ομάδα του Ιράν προετοιμάζεται για το Μουντιάλ 2026, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ ακύρωσαν τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι φίλαθλοι.

Τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν και το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τους Ιρανούς να καταγγέλλουν όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε διάφορα επίπεδα. Αρχικά, η εθνική ομάδα αποφάσισε να μετακομίσει στο Μεξικό και συγκεκριμένα στην Τιχουάνα, όπου θα είναι η βάση της, ενώ η άφιξή της και η αναχώρησή της από τις πόλεις των ΗΠΑ όπου θα δώσει τους τρεις αγώνες του ομίλου θα γίνεται αυθημερόν.

Στη συνέχεια προέκυψε πρόβλημα επειδή οι ΗΠΑ αρνήθηκαν την έκδοση βίζας για κάποια μέλη του προσωπικού της εθνικής Ιράν και τώρα δημιουργείται θέμα με τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί Ιρανοί φίλαθλοι και τα οποία, όπως κατήγγειλε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, ακυρώθηκαν από τους Αμερικανούς.

Το Ιράν καλεί τη FIFA να επέμβει και να εξασφαλίσει πως οι ΗΠΑ θα σεβαστούν τους κανονισμούς και θα επιτρέψουν την παρουσία Ιρανών φιλάθλων, καθώς η κάθε χώρα που συμμετέχει στο Μουντιάλ 2026 δικαιούται εισιτήρια για τους αγώνες της.

Τα τρία παιχνίδια του Ιράν στον όμιλο κόντρα σε Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτο θα διεξαχθούν σε πόλεις των ΗΠΑ.