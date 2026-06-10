Η Ομοσπονδία του Ιράν ήταν γνωστοποίησε ότι η πρόσβαση στα εισιτήρια που προορίζονταν για τους φιλάθλους της χώρας στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης του Μουντιάλ 2026 ακυρώθηκε, με την FIFA να έχει δεσμευτεί για λύση του προβλήματος.

Ένα ακόμα πρόβλημα για τους Ιρανούς μετά το stop στην διάθεση των εισιτηρίων προς τους φιλάθλους της ομάδας για την φάση των ομίλων του Μουντιάλ και την σχετική ενημέρωση της Ομοσπονδίας της χώρας. Όπως αναφέρθηκε σχετικά ενώ η διαδικασία διάθεσης είχε ξεκινήσει η Ομοσπονδία αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους φιλάθλους, αρκετοί από τους οποίους έχουν ήδη προγραμματίσει και πληρώσει το ταξίδι τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κανονισμοί της FIFA προβλέπουν ότι κάθε συμμετέχουσα χώρα δικαιούται το 8% των εισιτηρίων των αγώνων της, προκειμένου να τα διαθέσει στους φιλάθλους της. Σε αυτήν την φάση αυτό δεν δείχνει εφικτό για τους Ιρανούς φιλάθλους. Η FIFA από την πλευρά της – από την οποία ζητήθηκε μία τοποθέτηση από τα διεθνή media – σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν τόνισε ότι παρακολουθεί το ζήτημα και υποσχέθηκε να λύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα ώστε οι Ιρανοί να μπορούν να δουν την Εθνική τους.