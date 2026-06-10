Να προχωρήσουν σε ενδελεχή αναθεώρηση της μεταναστευτικής τους πολιτικής κάλεσε τις ΗΠΑ ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Φόλκερ Τουρκ, ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Οι ΗΠΑ είναι μία από τις τρεις χώρες (Μεξικό και Καναδάς οι άλλες δύο) που θα διοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο και ένα από τα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη είναι αυτό της μεταναστευτικής πολιτικής τους.

Ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο Φόλκερ Τουρκ σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη. Ο 61χρονος Αυστριακός νομικός, επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, κάλεσε τις ΗΠΑ να αλλάξουν την πολιτική τους.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι θα υπάρξει μια ενδελεχής επανεκτίμηση του πώς η εφαρμογή των μεταναστευτικών πολιτικών επηρεάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι, ιδίως στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα επανεξετάσουμε τις πολιτικές που, δυστυχώς, φαίνεται να επικρατούν σήμερα, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες», ήταν τα λόγια του.