Στο φλέγον ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα παρεμβαίνει δυναμικά με ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, λαμβάνοντας αφορμή από τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο.



Η ανάρτηση περιλαμβάνει την ομιλία της στο Μουσείο της Ακρόπολης σε εκδήλωση για το Ταμείο της UNESCO και την πολιτιστική συνεργασία. Η παρέμβαση αυτή πραγματοποιείται μόλις μία ημέρα μετά το άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Guardian για το ίδιο θέμα.



«Απόψε είμαι εδώ για να ρίξω φως στην ιστορική, την ηθική και την πολιτιστική διάσταση του “γιατί” πρέπει να επανενωθούν αυτά τα γλυπτά», ανέφερε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, τονίζοντας πως «παραμένει ένα τεράστιο κενό που πληγώνει την καρδιά κάθε Έλληνα πολίτη».



Όπως υπογράμμισε η σύζυγος του πρωθυπουργού, «έχει έρθει η ώρα όχι μόνο να επανενωθούν τα δύο μισά, αλλά και να αποκατασταθεί η ακεραιότητα του μνημείου».



Με την ομιλία της κυρίας Γκραμπόφσκι καταρρίφθηκε πλήρως το αφήγημα της νόμιμης απόκτησης των αρχαιοτήτων από το Βρετανικό Μουσείο.



Όπως διακηρύχθηκε με σαφήνεια, «τα γλυπτά δεν μεταφέρθηκαν στη Βρετανία ως κάποια καλόβουλη πράξη αγάπης, αλλά αποσπάστηκαν βίαια από τη θέση τους και διοχετεύθηκαν κρυφά από τον Λόρδο Έλγιν στο Λονδίνο», ενώ τονίστηκε πως «ο μύθος του οθωμανικού φερμανιού είναι ακριβώς αυτό, ένας μύθος, καθώς δεν υπήρχε και δεν υπάρχει κανένα έγγραφο άδειας στα αρχεία».

Στο πλαίσιο αυτό, αποδομήθηκε και η προσπάθεια εξίσωσης της αρχιτεκτονικής επανένωσης με απλούς δανεισμούς εκθεμάτων, όπως η Ταπητουργία της Μπαγιέ. Η σύγκριση έγινε με παραστατικά παραδείγματα, θέτοντας το καίριο ερώτημα: «Θα λειτουργούσε το αίνιγμα της Μόνα Λίζα αν το μισό πίνακα βρισκόταν στο Λούβρο και το άλλο μισό ήταν κρεμασμένο σε ένα άλλο διεθνές μουσείο; Φυσικά και όχι».



Τέλος, ασκήθηκε δριμεία κριτική στη στάση του Λονδίνου, επισημαίνοντας την ανάγκη να υπερισχύσει η προστασία του μνημείου έναντι των μουσειακών συλλογών. «Είναι η διοικητική ακεραιότητα μιας μουσειακής συλλογής πολυτιμότερη από τη δομική και ιστορική ακεραιότητα ενός μνημείου της UNESCO ηλικίας 2.500 ετών; Δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Γκραμπόφσκι, καλώντας την διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της.

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