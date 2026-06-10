Οι αμερικανικές Αρχές ασφαλείας εντείνουν τις προετοιμασίες τους ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής από μη εξουσιοδοτημένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινή Διυπηρεσιακή Ομάδα Δράσης 401 (JIATF 401) πραγματοποίησε πρόσφατα επίσκεψη στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, όπου είχε συναντήσεις με ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και με φορείς δημόσιας ασφάλειας, ενόψει της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια των επαφών, εξετάστηκε το επίπεδο ετοιμότητας της πόλης και η ανάγκη στενού συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών για την προστασία των γηπέδων, των ζωνών φιλάθλων και των γύρω περιοχών από πιθανές απειλές που σχετίζονται με παράνομη χρήση drones.

Η JIATF 401 συνεχίζει να συνεργάζεται με όλες τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ, παρέχοντας τεχνογνωσία και επιχειρησιακές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση παράνομων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Παράλληλα, το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε ότι υποστηρίζει τον σχεδιασμό ασφαλείας της διοργάνωσης σε συνεργασία με την Ειδική Ομάδα Εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Στο πλαίσιο αυτό, διατίθενται συστήματα και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones συνολικής αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την ίδια στιγμή, έχουν ήδη καταρτιστεί ολοκληρωμένα σχέδια ασφαλείας για και τις 11 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών που θα φιλοξενήσουν αγώνες της διοργάνωσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης των δυνάμεων ασφαλείας για την αποτελεσματική διαχείριση πιθανών απειλών κατά τη διάρκεια του τουρνουά.