Οι χιλιάδες διαδηλωτές από διάφορα κοινωνικά στρώματα που απέκλεισαν την λεωφόρο που οδηγεί στο γήπεδο «Azteca» της Πόλης του Μεξικού έχουν προκαλέσει έναν… πονοκέφαλο σε Κυβέρνηση και διοργανωτές.

Το Μεξικό, ως διοργανώτρια χώρα, θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ένα βασικότατο πρόβλημα ωστόσο έχει να κάνει με την απεργία των εκπαιδευτικών οι οποίοι έσπευσαν να αποκλείσουν την λεωφόρο που οδηγεί στο γήπεδο «Azteca». Οι εκπαιδευτικοί – που ζητούν αυξήσεις μισθών και αλλαγές σε δομικά θέματα όπως το συνταξιοδοτικό – έχουν απειλήσει μέχρι και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην πρεμιέρα του θεσμού. Προκαλούνται έτσι ήδη εστίες έντασης.

Τις τελευταίες ημέρες οργανώσεις αγροτών, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων και πολλές άλλες ομάδες διαμαρτυρίας έχουν συμμετάσχει στις διαδηλώσεις, αρπάζοντας την ευκαιρία από τις διαδηλώσεις των εκπαιδευτικών και θέλοντας να πιέσουν την Κυβέρνηση.

Η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σάινμπαουμ, πάντως δεσμεύτηκε ότι η τελετή έναρξης και ο αγώνας μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής θα πραγματοποιηθούν «με ειρήνη, ηρεμία αλλά και γαλήνη». Επίσης ξεκαθάρισε ότι η Κυβέρνησή της θα συνεχίσει να είναι υπέρ του διαλόγου με τους διαδηλωτές.