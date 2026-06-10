Ένα 24ωρο πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026 και δεν έχουν πουληθεί περίπου 180.000 εισιτήρια για αγώνες της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης.

Η διοργάνωση οποία θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά και θα διεξαχθεί για πρώτη φορά με τη συμμετοχή 48 Εθνικών ομάδων έχει βάλει ψηλά τον πήχη. Ωστόσο εν τέλει αποτυπώνεται ότι δεν υπάρχει η ανάλογη ζήτηση ή κινητικότητα και δεν υπάρχει και sold out.

Περίπου 180.000 εισιτήρια παραμένουν χωρίς κάτοχο και ενώ η σέντρα γίνεται την Πέμπτη. Τα περισσότερα από τα αδιάθετα εισιτήρια αφορούν αναμετρήσεις ομάδων με μικρότερη εμπορικότητα αλλά αυτό δεν αλλάζει τον συγκεκριμένο αριθμό που θεωρείται και είναι μεγάλος. Πρόκειται επίσης για εισιτήρια που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας μεταπώλησης και σε τιμές υψηλότερες από εκείνες της αρχικής διάθεσης.

Το Παγκόσμιο ξεκινά στις 11 Ιουνίου με την αναμέτρηση Μεξικό – Νότια Αφρική. Στο σύνολο θα διεξαχθούν 104 αγώνες. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου.