Το όνειρο συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο κατέρρευσε για τον Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν, καθώς ο διεθνής διαιτητής δεν κατάφερε να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να λάβει μέρος στη διοργάνωση, λόγω ζητημάτων που συνδέονται με την καταγωγή του από τη Σομαλία.

Ο 34χρονος ρέφερι ταξίδεψε στο Μαϊάμι για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες εισόδου, ωστόσο υποβλήθηκε σε εκτενή έλεγχο και πολύωρη συνέντευξη, διάρκειας περίπου έντεκα ωρών. Στη συνέχεια οδηγήθηκε σε χώρο προσωρινής κράτησης, όπου παρέμεινε για αρκετές ώρες, πριν του γνωστοποιηθεί ότι θα πρέπει να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Τελικά, του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα και επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, χωρίς να του δοθούν σαφείς εξηγήσεις για την απόφαση, πέρα από αναφορές σε ζητήματα ελέγχου ασφαλείας από τις αμερικανικές αρχές.

Ο ίδιος εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του, σημειώνοντας ότι είχε προετοιμαστεί επί σειρά ετών για τη συμμετοχή του στη διοργάνωση και διέθετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τη σχετική βίζα.

Όπως δήλωσε, θεωρεί ότι η απόφαση συνδέεται με τη χώρα καταγωγής του, επισημαίνοντας ότι το όνειρό του να διευθύνει αγώνες σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έμεινε ανεκπλήρωτο, παρά την πολυετή προετοιμασία και την εκπαίδευσή του σε προγράμματα της FIFA.

«Νομίζω πως έχουν πρόβλημα με τη χώρα μου», τόνισε ο Αρτάν, που όπως είπε, προετοιμαζόταν για μία τετραετία για την παρουσία του στο Μουντιάλ, παρακολουθώντας μαθήματα με τη FIFA στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Είμαι πολύ, πολύ απογοητευμένος. Είμαι απλώς ένας διαιτητής που προσπαθεί να ζήσει το όνειρό του, το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής μου, να πάω στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είχα τα σωστά έγγραφα και τα πάντα. Είχα τη σωστή βίζα», δήλωσε στους Times ο Σομαλός ρέφερι, για τον οποίον η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ ανέφερε πως «μετά τον έλεγχο, ο ταξιδιώτης, διαιτητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κρίθηκε μη επιλέξιμος λόγω ζητημάτων ελέγχου ασφαλείας και του απαγορεύτηκε η είσοδος».

«Νομίζω πως έχουν πρόβλημα με τη χώρα μου», τόνισε ο Αρτάν, που όπως είπε, προετοιμαζόταν για μία τετραετία για την παρουσία του στο Μουντιάλ, παρακολουθώντας μαθήματα με τη FIFA στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.