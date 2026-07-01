Η Γερμανία απογοήτευσε και στο Μουντιάλ 2026 καθώς αποκλείστηκε από την Παραγουάη στη φάση των «32» και το μέλλον του Γιούλιαν Νάγκελσμαν είναι αβέβαιο, με το όνομα του Γιούργκεν Κλοπ να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Έχοντας αποκλειστεί στη φάση των ομίλων τόσο το 2018 όσο και το 2022, οι Γερμανοί ήλπιζαν σε μια πολύ καλή πορεία φέτος, αλλά τελικά αποχώρησαν και πάλι πολύ νωρίς από τη διοργάνωση.

Ο αποκλεισμός από την Παραγουάη στους «32» είναι ένα μεγάλο σοκ για τη Γερμανία, η οποία δεν είχε καλή παρουσία ούτε στο Euro 2024 και δείχνει να βρίσκεται σε κρίση, από την οποία δυσκολεύεται να βγει.

Αυτός που ενδεχομένως θα μπορούσε να το πετύχει αυτό είναι ο Κλοπ και το όνομά του αναφέρεται ξανά στα ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου, καθώς φέρεται να είναι μην είναι κάθετα αρνητικός στο ενδεχόμενο συνεργασίας.

Πριν από αυτό, όμως, θα πρέπει η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να αποφασίσει οριστικά τι θα κάνει με τον Νάγκελσμαν. Αν θα τον στηρίξει και θα συνεχίσουν μαζί καθώς έχει συμβόλαιο ως το 2028 ή αν θα διακόψουν τη συνεργασία μαζί του.

Αν αποφασιστεί το δεύτερο, οι δύο πλευρές θα πρέπει να συμφωνήσουν με τα οικονομικά, καθώς οι ετήσιες απολαβές του Νάγκελσμαν φτάνουν στα 7 εκατ. ευρώ.