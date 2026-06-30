Με ιδιαίτερα αυστηρούς χαρακτηρισμούς υποδέχθηκαν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης τον πρόωρο αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από την Παραγουάη στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, μετά την ήττα στη διαδικασία των πέναλτι.

Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν θεωρούνταν το ξεκάθαρο φαβορί απέναντι στους Νοτιοαμερικανούς, όμως δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες. Μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, η Παραγουάη επικράτησε από την άσπρη βούλα και υπέγραψε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Η Bild χαρακτήρισε τον αποκλεισμό «έναν ακόμη ποδοσφαιρικό εφιάλτη» για τη Γερμανία, ασκώντας έντονη κριτική στην εικόνα της ομάδας, την οποία περιέγραψε ως αργή, άτονη και χωρίς φαντασία. Στο ίδιο μήκος κύματος, το Kicker στάθηκε στο πρόωρο τέλος της πορείας της «Μάντσαφτ», ενώ η Welt έκανε λόγο για ταπεινωτική ήττα και μία ακόμη μεγάλη αποτυχία της εθνικής ομάδας.

Ανάλογη ήταν και η προσέγγιση των υπόλοιπων γερμανικών μέσων. Το ZDFheute μίλησε για ένα υποτονικό ξεκίνημα που κατέληξε σε πικρή απογοήτευση, το Tagesspiegel χαρακτήρισε τον αποκλεισμό ακόμη ένα φιάσκο της Γερμανίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ το t-online συνόψισε το αποτέλεσμα με τον τίτλο «Δράμα στα πέναλτι».

Η αποτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που η Γερμανία ηττήθηκε σε διαδικασία πέναλτι σε τελική φάση Μουντιάλ. Μέχρι σήμερα είχε απόλυτο ποσοστό επιτυχίας, έχοντας επικρατήσει της Γαλλίας το 1982, του Μεξικού το 1986, της Αγγλίας το 1990 και της Αργεντινής το 2006.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στις τέσσερις προηγούμενες διαδικασίες πέναλτι οι Γερμανοί είχαν εκτελέσει συνολικά 18 πέναλτι, με μοναδική χαμένη προσπάθεια εκείνη του 1982, όταν ο Γάλλος τερματοφύλακας Ζαν-Λουκ Ετορί πραγματοποίησε τη μοναδική απόκρουση απέναντι σε Γερμανό εκτελεστή.

Απέναντι στην Παραγουάη, όμως, η παράδοση έσπασε. Η «Μάντσαφτ» αστόχησε σε τρεις από τις έξι εκτελέσεις της, γνωρίζοντας έναν ιδιαίτερα επώδυνο αποκλεισμό, ο οποίος ενίσχυσε τον προβληματισμό γύρω από την πορεία της ομάδας στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις.

Παράλληλα, αυτή ήταν και η πρώτη φορά έπειτα από μισό αιώνα που η Γερμανία ηττήθηκε σε διαδικασία πέναλτι σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, με την προηγούμενη να καταγράφεται στον τελικό του Euro 1976.