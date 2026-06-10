Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας και σταρ του Ιράν, Μέχντι Ταρέμι, εθεάθη να υπογράφει αυτόγραφα σε φιλάθλους.

Το Ιράν, παρά την τεράστια ταλαιπωρία που υπέστη, έφτασε τελικά στην πόλη Τιχουάνα του Μεξικό το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου και θα έχει το προπονητικό του καμπ, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην άφιξή της στην Τιχουάνα, η ιρανική ομάδα έτυχε θερμής υποδοχής από τους φιλάθλους της.

Ο αρχηγός της αποστολής και παίκτης του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, έγινε αντικείμενο λατρείας και υπέγραψε ουκ ολίγα αυτόγραφα. Το Ιράν θα δώσει τα παιχνίδια του τουρνουά στις ΗΠΑ (Λος Άντζελες και Σιάτλ), εξαιτίας κυρίως των «εμποδίων» που έθεσαν οι ΗΠΑ προς την εν λόγω χώρα, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος με τις βίζες και όχι μόνο.