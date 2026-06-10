Συνήθως η Εθνική ομάδα μιας χώρας φοράει τα χρώματα της σημαίας της, όπως η Ελλάδα που τα χρώματα των εμφανίσεων της είναι το λευκό και το γαλάζιο. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες χώρες όπως για παράδειγμα η Εθνική Ιταλίας η οποία φοράει μπλε και άσπρο, ενώ η σημαία της είναι πράσινη-άσπρη-κόκκινη.

Βέβαια η Εθνική Ιταλίας δεν συμμετέχει στο Μουντιάλ 2026 και έτσι στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο που θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες μόνο τέσσερις είναι οι Εθνικές ομάδες που φοράνε διαφορετικό χρώμα εμφάνισης από την σημαία τους. Ας δούμε ποιες είναι αυτές και πως επέλεξαν άλλο χρώμα.

Εθνική Ολλανδίας: Πορτοκαλί

Η σημαία της Ολλανδίας είναι κόκκινη-λευκή-μπλέ, ωστόσο παραδοσιακά η Εθνική Ολλανδίας φοράει πορτοκαλί και είναι αυτή που ξεχωρίζει κατευθείαν από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον πλανήτη.

Πώς όμως επέλεξε το πορτοκαλί; Το συγκεκριμένο χρώμα προέρχεται από τον Οίκο της Οράγγης-Νασσάου, τον βασιλικό οίκο της Ολλανδίας.

Ο Γουλιέλμος της Οράγγης, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της εξέγερσης εναντίον της Ισπανικής κυριαρχίας, θεωρείται εθνικός ήρωας και το πορτοκαλί έγινε σύμβολο της Ολλανδικής εθνικής ταυτότητας. Μάλιστα οι Ολλανδοί αποκαλούνται «οράνιε» που σημαίνει πορτοκαλί.

Ιαπωνία: Μπλε

Η σημαία της Ιαπωνίας είναι λευκή με έναν κόκκινο κύκλο, ωστόσο η Εθνική ομάδα παρουσιάζεται με μπλε εμφανίσεις. Για το μπλε χρώμα υπάρχουν αρκετές εκδοχές.

Η μια εκδοχή είναι συνδεδεμένη με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, καθώς οι αρχαίοι Σαμουράι κάτω από τις πανοπλίες τους για καλή τύχη φορούσαν μπλε χρώμα ρούχα.

Μια άλλη εκδοχή έχει να κάνει με το 1936, όταν η ομάδα που αποτελούνταν από παίκτες του Πανεπιστημίου του Τόκιο φόρεσε μπλε και νίκησε την Σουηδία.

Τέλος, σύμφωνα με την Ιαπωνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το μπλε συμβολίζει τον ουρανό και τη θάλασσα που περιβάλλουν την Ιαπωνία, καθώς και την αφοσίωση, την ειλικρίνεια και τη σοφία.

Νέα Ζηλανδία: Μαύρο

Η σημαία της Νέας Ζηλανδίας είναι μπλε με κόκκινα και λευκά στοιχεία, ωστόσο η Εθνική της φοράει μαύρα και είναι γνωστή με το παρατσούκλι «All Blacks».

Το 1888 η Εθνική ομάδα ράγκμπι της χώρας, επέλεξε το μαύρο ως βασικό χρώμα απλά επειδή ήταν το φθηνότερο ύφασμα και η πιο εύκολη επιλογή διαθέσιμη εκείνη τη στιγμή.

Μετέπειτα οι ομάδες το διατήρησαν τιμώντας τις επιτυχίες των προκατόχων τους, με αποτέλεσμα το χρώμα να ταυτιστεί απόλυτα με τη χώρα

Αυστραλία: Πράσινο και Χρυσό

Η σημαία της Αυστραλίας περιλαμβάνει το μπλε, το κόκκινο και το λευκό, ωστόσο οι Εθνική ομάδα φοράει πράσινο και χρυσό χρώμα εμφάνισης.

Τα χρώματα προέρχονται από τα εθνικά φυτά της Αυστραλίας, τον ευκάλυπτο και το χρυσάνθεμο, και έχουν γίνει σύμβολο της αυστραλιανής ταυτότητας.

Πρώτη υιοθέτησε αυτά τα χρώματα η ομάδα κρίκετ της Αυστραλίας το 1899 και έκτοτε όλες οι εθνικές ομάδες της χώρας σε όλα τα σπορ έχουν αυτά τα χρώματα.