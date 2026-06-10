Τις προβλέψεις τους για την ομάδα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ 2026 έκαναν ο Κώστας Παπανικολάου, ο Τάισον Γουόρντ, ο Τόμας Γουόκαπ και άλλοι παίκτες της Euroleague.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει την Πέμπτη (11/6) και στον ρυθμό της κινείται και ο κόσμος του μπάσκετ, με τη Euroleague να ζητάει από έξι παίκτες να κάνουν τις προβλέψεις τους.

Εκ μέρους του Ολυμπιακού μίλησαν οι Παπανικολάου, Γουόκαπ και Γουόρντ, με τον πρώτο να ψηφίζει τη Γαλλία, τον δεύτερο να βλέπει θρίαμβο της Γερμανίας και τον τρίτο να στηρίζει τις ΗΠΑ.

Τις δικές τους προβλέψεις έκαναν και οι Νάντο Ντε Κολό, Ζαν Μοντέρο, Μπόνζι Κόλσον, Τάισον Ουόρντ, Νίκολο Μέλι, Μπρανκού Μπαντιό, με την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Μουντιάλ 2026 να έχει ξεκινήσει.