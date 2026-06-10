Οι ΗΠΑ δεν επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα στον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν για το Μουντιάλ 2026 και φέρονται να τον συνδέουν με πρόσωπα που είναι ύποπτα για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις.

Ο 34χρονος Αρτάν ετοιμαζόταν να γράψει ιστορία ως ο πρώτος Σομαλός διαιτητής σε Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας αναδειχθεί κορυφαίος Αφρικανός για το 2025, οι Αμερικανοί όμως είχαν άλλη άποψη. Ο Αρτάν παρέμεινε για περίπου 11 ώρες στο αεροδρόμιο μετά την προσγείωσή του στο Μαϊάμι και τελικά ενημερώθηκε πως δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ, επικαλούμενα πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Αρχές συνδέουν τον 34χρονο Σομαλό διαιτητή με πρόσωπα που είναι ύποπτα για συμμετοχή τρομοκρατικές οργανώσεις, οπότε κρίθηκε απαραίτητο να του απαγορευθεί η είσοδος στη χώρα.

Οι Αμερικανοί κάνουν λόγο για απόφαση που πάρθηκε για λόγους εθνικής ασφάλειας, την ίδια ώρα που οι Σομαλοί επιφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή στον συμπατριώτη τους, όταν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο. «Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι στο επόμενο Μουντιάλ», είχε ο ίδιος, ευχαριστώντας τους Σομαλούς για την υποστήριξή τους και την αγάπη τους.