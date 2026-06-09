Σε ιδιαίτερα προκλητικό τόνο κινείται τουρκικό δημοσίευμα της Sözcü, το οποίο επαναφέρει στο προσκήνιο το Αιγαίο, τα ελληνικά νησιά, τις εναέριες εντάσεις και την Κύπρο, υιοθετώντας πλήρως τη γνωστή τουρκική ρητορική περί «αποστρατιωτικοποιημένων νησιών» και «εγκλωβισμού της Τουρκίας» στα μικρασιατικά παράλια.

Το κείμενο ξεκινά με μια αφήγηση για υποτιθέμενη μυστική αποστολή τουρκικού μαχητικού το 1993 στο Αιγαίο. Σύμφωνα με όσα γράφει η Sözcü, ένας ανώνυμος Τούρκος πιλότος πετούσε σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος, σχεδόν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με αποστολή να φωτογραφίσει στρατιωτικές κινήσεις, εγκαταστάσεις και οχυρώσεις σε ελληνικά νησιά.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το αεροσκάφος, λόγω τεχνικής βλάβης ή «ναυτικού λάθους», βρέθηκε βαθύτερα μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο, προκαλώντας συναγερμό στα ελληνικά ραντάρ. Κατά την ίδια αφήγηση, ελληνικά F-16 απογειώθηκαν από βάσεις όπως η Τανάγρα και η Λάρισα, εγκλώβισαν το τουρκικό αεροσκάφος με ραντάρ και το καταδίωξαν πάνω από το Αιγαίο.

Η Sözcü παρουσιάζει τον Τούρκο πιλότο ως ήρωα που κατάφερε να ξεφύγει πετώντας ανάμεσα από νησιά και βραχώδεις σχηματισμούς, εκμεταλλευόμενος το ανάγλυφο για να χαθεί από τα ελληνικά ραντάρ. Το δημοσίευμα ισχυρίζεται μάλιστα ότι οι φωτογραφίες από τα ελληνικά νησιά κατέληξαν σε «κοσμικά αρχεία» του τουρκικού κράτους, ως πολύτιμο υλικό για μελλοντική χρήση.

Η αφήγηση συνεχίζεται με την τραγωδία της 23ης Μαΐου 2006 ανοιχτά της Καρπάθου, όταν ελληνικό και τουρκικό F-16 συγκρούστηκαν στον αέρα. Η τουρκική εφημερίδα περιγράφει το περιστατικό μέσα από τουρκική οπτική, υποστηρίζοντας ότι τα ελληνικά μαχητικά πραγματοποίησαν «επιθετική αναχαίτιση» τουρκικών αεροσκαφών που, κατά την Άγκυρα, βρίσκονταν σε διεθνή εναέριο χώρο.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται στον Τούρκο πιλότο Χαλίλ Ιμπραχίμ Οζντεμίρ, ο οποίος διασώθηκε με το εκτινασσόμενο κάθισμα, ενώ ο Έλληνας σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του. Η Sözcü παρουσιάζει το δυστύχημα ως αποτέλεσμα της «επιμονής» και της «επιθετικής συμπεριφοράς» της ελληνικής πλευράς, αποφεύγοντας να αναγνωρίσει την πάγια ελληνική θέση για τις τουρκικές παραβιάσεις και υπερπτήσεις στο Αιγαίο.

Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στην πτώση του ελληνικού Mirage 2000-5 τον Απρίλιο του 2018, κοντά στη Σκύρο, όπου έχασε τη ζωή του ο σμηναγός Γιώργος Μπαλταδώρος. Και σε αυτή την περίπτωση, η τουρκική εφημερίδα εντάσσει το τραγικό περιστατικό στο ευρύτερο αφήγημα περί «κινδύνων» που δημιουργεί η ελληνική στάση στο Αιγαίο.

Στο πιο πολιτικό μέρος του κειμένου, η Sözcü κατηγορεί την Ελλάδα ότι μετατρέπει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και την Κύπρο σε προωθημένα στρατιωτικά φυλάκια. Υποστηρίζει ότι σε νησιά και βραχονησίδες τοποθετούνται πύραυλοι, ραντάρ και συστήματα αεράμυνας που «στοχεύουν την Τουρκία», επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947.

Η Άγκυρα, μέσω τέτοιων δημοσιευμάτων, επιχειρεί να εμφανίσει την ελληνική αμυντική θωράκιση των νησιών ως «επιθετική ενέργεια», παραβλέποντας ότι η Ελλάδα επικαλείται το δικαίωμα αυτοάμυνας απέναντι στη διαρκή τουρκική απειλή, την παρουσία της Στρατιάς του Αιγαίου στα μικρασιατικά παράλια και το casus belli για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο θέμα των 12 ναυτικών μιλίων. Η Sözcü υποστηρίζει ότι ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων θα περιόριζε την Τουρκία σε ένα στενό θαλάσσιο πεδίο, παρουσιάζοντας το ζήτημα όχι ως δικαίωμα που απορρέει από το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά ως απειλή κατά της τουρκικής κυριαρχίας.

Το δημοσίευμα στρέφει τα πυρά του και κατά της τουρκικής κυβέρνησης, κατηγορώντας την Άγκυρα ότι περιορίζεται σε μεγάλες δηλώσεις, αλλά δεν επιδεικνύει την αποφασιστικότητα προηγούμενων δεκαετιών. Επικαλείται τα Ίμια, την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και τη φράση «Η Αϊσέ πάει διακοπές», επιχειρώντας να αντιπαραβάλει το παρελθόν με τη σημερινή τουρκική πολιτική.

Η αναφορά στην Κύπρο είναι ενδεικτική του ύφους του άρθρου. Η Sözcü παρουσιάζει την τουρκική εισβολή του 1974 ως πράξη στρατηγικής αποφασιστικότητας και καλεί ουσιαστικά σε αφύπνιση της «κρατικής μνήμης» της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Συνολικά, το κείμενο κινείται σε έντονα εθνικιστική γραμμή, αναπαράγοντας τις βασικές θέσεις της τουρκικής αναθεωρητικής ατζέντας: αμφισβήτηση της ελληνικής αμυντικής παρουσίας στα νησιά, προβολή του φόβου περί «εγκλωβισμού» της Τουρκίας, εργαλειοποίηση παλαιών εναέριων κρίσεων και έμμεση πίεση προς την Άγκυρα να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση.

Πρόκειται για ένα δημοσίευμα που δεν περιορίζεται στην περιγραφή γεγονότων. Αντίθετα, επιχειρεί να οικοδομήσει αφήγημα σύγκρουσης, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως απειλή και την Τουρκία ως δύναμη που πρέπει να απαντήσει αποφασιστικά.