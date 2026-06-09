Η Άντζελα Δημητρίου σχεδιάζει να εκδώσει την αυτοβιογραφία της μέσα στο επόμενο έτος, ενώ παράλληλα δεν εμφανίζεται αρνητική στην προοπτική να μεταφερθεί η πορεία της ζωής της στον κινηματογράφο. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», μοιράστηκε τις λεπτομέρειες για το βιβλίο που επεξεργάζεται αυτή την περίοδο, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για μια μελλοντική παραγωγή στη μεγάλη οθόνη.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν θα επιθυμούσε να δει την ιστορία της στο σινεμά, η Άντζελα Δημητρίου δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ήδη ετοιμάζω το βιβλίο μου, το οποίο θα είναι έτοιμο του χρόνου, αν σας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπορώ να αποφασίσω από τώρα αν θα γίνει ταινία, αλλά μπορεί να γίνει».

Η επιλογή του σκηνοθέτη και ο πρώτος ρόλος

Η ερμηνεύτρια ξεκαθάρισε ότι είναι ακόμη νωρίς για να ληφθούν οριστικές αποφάσεις ή να υπάρξουν επίσημες δεσμεύσεις για ένα τέτοιο κινηματογραφικό εγχείρημα, ωστόσο δεν απέκλεισε τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Όταν η κουβέντα στράφηκε γύρω από το ποια ηθοποιός θα ήταν η κατάλληλη για να την ενσαρκώσει στο σινεμά, η ίδια έδωσε μια απάντηση με χιούμορ, βάζοντας τον εαυτό της σε πρώτο πλάνο:

«Τον πρώτο ρόλο τον έχω εγώ. Από εκεί και πέρα θα επιλέξει ο σκηνοθέτης που θα είναι, όλοι…».