Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ισχυρίζονται ότι συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 Reaper το βράδυ της Τρίτης πάνω από την επαρχία Τζαμ, στην επαρχία Μπουσέρ του νότιου Ιράν, εν μέσω της συνεχιζόμενης ανταλλαγής πληγμάτων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claims that air defenses downed a U.S. Air Force MQ-9 Reaper tonight over Jam County in the Bushehr Province of Southern Iran, amid the ongoing exchange of strikes between Iran and the United States. — OSINTdefender (@sentdefender) June 10, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση του περιστατικού, ενώ στο παρελθόν η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση έχει διαψεύσει αντίστοιχους ιρανικούς ισχυρισμούς περί κατάρριψης αμερικανικών αεροσκαφών ή drones, υποστηρίζοντας ότι όλα τα εναέρια μέσα της παραμένουν καταγεγραμμένα και επιχειρησιακά.

Επίθεση και στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν επίσης ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Πέμπτου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος εδρεύει στο Μπαχρέιν και αποτελεί τμήμα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν στο νότιο Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές επιθέσεις είχαν πραγματοποιηθεί ως αντίποινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IRGC, η επίθεση κατά του Πέμπτου Στόλου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα ακολουθήσει «ακόμη σκληρότερη απάντηση» σε περίπτωση που συνεχιστεί, όπως ανέφεραν, η αμερικανική «επιθετικότητα».

Ολοκληρώθηκαν τα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των «πληγμάτων αυτοάμυνας» κατά του Ιράν, τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου AH-64E Apache πάνω από τα Στενά του Ορμούζ την προηγούμενη ημέρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο των αντιποίνων, μαχητικά και αεροσκάφη κρούσης της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού χρησιμοποίησαν κατευθυνόμενα πυρομαχικά ακριβείας, πλήττοντας ιρανικά συστήματα αεράμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης στο νότιο Ιράν.

Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε στόχους εντός και γύρω από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ, μία από τις πλέον στρατηγικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.