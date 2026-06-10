Σε ανακοίνωσή του, το ιρανικό πρακτορείο Mehr μεταδίδει ότι ακούστηκαν νέες εκρήξεις στην περιοχή Σιρίκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για εκρήξεις και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, κοντά στο νησί Κεσμ, το οποίο στο παρελθόν είχε αποτελέσει στόχο αμερικανικών πληγμάτων σε συστήματα ραντάρ στην περιοχή.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διεμήνυσε ότι θα υπάρξει ανταπάντηση των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έπειτα από σειρά πληγμάτων των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν, σε αντίποινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache.

«Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας. Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμιά επίθεση ή απειλή αναπάντητη», ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας μέσω X.