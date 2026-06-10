Ορόσημο στον δρόμο για τις κάλπες θεωρείται για τη Νέα Δημοκρατία η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής που θα εκλέξει και το νέο γραμματέα της παράταξης, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Στις 17:30, στην οδό Πειραιώς, τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος θα εκλέξουν δια βοής το νέο γραμματέα, ενώ λίγο νωρίτερα ο Πρόεδρος της ΝΔ θα έχει εξηγήσει για ποιο λόγο πρότεινε τον εκπρόσωπο της γενιάς των 30ρηδων – κάτι που το κάνει για δεύτερη φορά μετά τον Παύλο Μαρινάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα σημειώσει ότι η επιλογή Κυρανάκη σηματοδοτεί ανανέωση και συνέχεια και, σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού, έχει καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα. Είναι μία στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές.

Τι θα πει ο πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, θα προχωρήσει σε έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου και θα ζητήσει από τα στελέχη του να μην το θεωρούν αυτονόητο και να το αναδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία.

Ο πρωθυπουργός, σε μια κίνηση συσπείρωσης της κομματικής βάσης της γαλάζιας παράταξης, θα υπογραμμίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, τον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος, απαντώντας έτσι στις φωνές από τα δεξιά του και στους λεγόμενους «επαγγελματίες ανησυχούντες».

Όμως, δε θα μείνει μόνο εκεί. Κοιτάζοντας στο μέλλον, θα περιγράψει τις προτεραιότητες με βάση τις οποίες θα κινηθεί το κυβερνών κόμμα την επόμενη τετραετία.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για ένα τρίγωνο προτεραιοτήτων οι οποίες θα μετουσιωθούν σε κυβερνητικό πρόγραμμα με συγκεκριμένες θέσεις και μέτρα.

Αυτό το νέο κυβερνητικό σχέδιο Μητσοτάκη θα βασίζεται στους εξής άξονες:

Την ευημερία των πολιτών, η οποία θα προκύψει μέσα από τη σύγκλιση με την Ευρώπη και θα οδηγήσει στην αύξηση των εισοδημάτων, την περαιτέρω μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Την ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα, με τα θεμέλια να έχουν ήδη μπει μέσα από την αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας, την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή και την εσωτερική ασφάλεια.

Και επίσης την Θεσμική Αναγέννηση: Εδώ, ο πρωθυπουργός επενδύει πολλά στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση του κράτους (όπως το gov.gr) και την βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών.

Χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην επέτειο των έξι χρόνων από το gov.gr, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η τεχνολογία είναι ευκαιρία ώστε η Ελλάδα όχι απλά να καλύψει το χαμένο έδαφος από την Ευρώπη, αλλά να μπορεί πραγματικά να πρωταγωνιστήσει.

Στην πολιτική επιτροπή της ΝΔ, ο πρωθυπουργός θα κηρύξει μια κομματική εξόρμηση πριν το καλοκαίρι, με ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού για μια τρίτη νίκη της ΝΔ στις εθνικές εκλογές του 2027, τονίζοντας πως αντίπαλος δεν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά η αστάθεια, η αβεβαιότητα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον και η ακυβερνησία, που θα καταστήσουν τη χώρα αδύναμη, θέτοντας σε αμφισβήτηση τις κατακτήσεις που έχουν επιτευχθεί.

Το στοίχημα για τη ΝΔ

Το πραγματικό στοίχημα για τη ΝΔ είναι η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και η επανενεργοποίηση πολιτών που παραμένουν συναισθηματικά κοντά στη ΝΔ, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Ένα κοινό που, όπως εκτιμούν στην οδό Πειραιώς, είτε σιωπά είτε παρακολουθεί από απόσταση.

Και αυτό που θα αναδειχθεί θα είναι η ένδεια προγραμμάτων και εναλλακτικών προτάσεων από τα υπόλοιπα κόμματα και γι’ αυτό καταφεύγουν στην τοξικότητα και τις ύβρεις.

Ξεκαθαρίζουν, μάλιστα, ότι η ΝΔ δεν πηγαίνει στις εκλογές του 2027 επιλέγοντας ως αντίπαλο τον κ. Τσίπρα, γιατί, όπως λένε, ο πήχης των πολιτών είναι πολύ υψηλότερος.