Για ανθρωποκτονία εξ αμελείας καταδικάστηκε μοντέλο του OnlyFans που κρίθηκε ένοχη, επειδή σκότωσε πελάτη της κατά τη διάρκεια του σεξ.

Η 32χρονη Μικαέλα Ραϊλαρσντάμ από την Καλιφόρνια είναι μητέρα τριών παιδιών και παντρεμένη με τον Μπράντον Ραϊλαρσντάμ, ο οποίος είναι μάνατζέρ της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η ιερόδουλη έκλεισε ραντεβού με τον 55χρονο Μάικλ Ντέιλ, με στόχο να πραγματοποιήσει φετιχιστικές φαντασιώσεις του.

Η Μικαέλα Ραϊλαρσντάμ και ο Μπράντον Ραϊλαρσντάμ

Έτσι, έδεσε τα χέρια και τα πόδια του, έβαλε κολλητική ταινία στο στόμα του και μια πλαστική σακούλα και μεμβράνη στο κεφάλι του, ενώ έκατσε δίπλα του και ξεκίνησε να αυνανίζεται, βιντεοσκοπώντας τα πάντα για να δημοσιεύσει βίντεο στον λογαριασμό που διατηρεί στο OnlyFans.

Οκτώ λεπτά αργότερα, η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι ο πελάτης δεν είχε τις αισθήσεις του, οπότε και ειδοποίησε την αστυνομία, όμως ήταν αργά, καθώς είχε υποστεί ασφυξία.

Ο δικηγόρος της, Νταν Κόεν, υποστήριξε ότι ήταν ατύχημα και πως η πελάτισσά του δηλώνει βετεράνος στον κλάδο, με τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν ενήργησε με ασφάλεια, καθώς ο τρόπος που έδεσε τον πελάτη για να τον ικανοποιήσει, δεν του επέτρεπε να αντιδράσει ή να ειδοποιήσει σε περίπτωση που κάτι πήγαινε λάθος, όπως και έγινε.

Η Μικαέλα Ραϊλαρσντάμ έπαθε νευρικό κλονισμό στο άκουσμα της ενοχής της, ενώ καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση .