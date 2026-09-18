Κλειστοί θα είναι σήμερα, Παρασκευή, από τις 15.30 οι σταθμοί μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα», λόγω των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι νεωτέρας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς

Όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά στις εξής οδούς:

Λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.

Λεωφόρο Π. Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.

Οδό Π. Φύσσα, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.

Οδό Τζαβέλλα, μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.

Οδό Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Οδό Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.

Η ΕΛ.ΑΣ παράλληλα καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα.