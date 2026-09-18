Η Κένταλ Τζένερ ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε ποτέ ερωτική σχέση με τη στενή της φίλη Κάρα Ντελεβίν, ωστόσο δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τις φήμες που τις ήθελαν μαζί.

Στο νέο τρέιλερ της 8ης σεζόν του «The Kardashians», όπως αναφέρει το Page Six, η Κέιτλιν Τζένερ εμφανίζεται να ρωτά την κόρη της για την προσωπική της ζωή, λέγοντάς της: «Αφού ποτέ δεν μαθαίνω, πώς είναι η ερωτική σου ζωή;».

Kendall Jenner jokes about having sex with close pal Cara Delevingne in ‘The Kardashians’ Season 8 trailer https://t.co/3jggiuKxSl pic.twitter.com/mMAyLiPICU — Page Six (@PageSix) September 17, 2026

Στη συνέχεια, η Κένταλ Τζένερ εμφανίζεται μαζί με την Κάρα Ντελεβίν και αναφέρεται στις φήμες ότι οι δυο τους είχαν σχέση. «Υπάρχει σίγουρα μια φήμη ότι η Κάρα και εγώ βγαίναμε, κάτι που δεν είναι αλήθεια», λέει η 30χρονη.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, η Κένταλ Τζένερ, κρατώντας ένα ποτήρι κόκκινο κρασί και καθισμένη δίπλα στην Κάρα Ντελεβίν, σχολιάζει στην κάμερα: «Παρεμπιπτόντως, δεν έχω τίποτα εναντίον του να κάνω σεξ με την Κάρα». Στη συνέχεια, αστειευόμενη προς τη φίλη της, προσθέτει: «Ποτέ μη λες ποτέ, σωστά;», με την Κάρα Ντελεβίν να ξεσπά σε γέλια.

Η 8η σεζόν του «The Kardashians» κάνει πρεμιέρα στις 8 Οκτωβρίου στο Hulu.

Η φιλία τους και οι φήμες που τις ακολουθούν

Η Κένταλ Τζένερ και η Κάρα Ντελεβίν έχουν μια στενή φιλία εδώ και χρόνια, η οποία ξεκίνησε το 2014 μέσα από τον κοινό τους χώρο, το μόντελινγκ. Οι δυο τους έχουν μάλιστα δημιουργήσει το δικό τους παρατσούκλι «CaKe», από τα αρχικά των ονομάτων τους.

Η Κένταλ Τζένερ είχε αναφέρει στο παρελθόν πως η Κάρα Ντελεβίν τη βοήθησε σημαντικά στα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας. «Όταν ξεκίνησα, δεν έβλεπες συχνά διάσημα κορίτσια στον χώρο. Η Κάρα Ντελεβίν ήταν πιθανότατα η μεγαλύτερη που ήταν γνωστή και πέρα από το μόντελινγκ. Μου άνοιξε αυτή την πόρτα», είχε δηλώσει. Η Κένταλ Τζένερ είχε επίσης απαντήσει στο παρελθόν στις φήμες σχετικά με τη σεξουαλικότητά της, λέγοντας πως, αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα για την ίδια, θα είχε μιλήσει ανοιχτά.

Από την πλευρά της, η Κάρα Ντελεβίν έχει δηλώσει δημόσια πως είναι περήφανη για τη σεξουαλική της ταυτότητα. Από το 2022 βρίσκεται σε σχέση με τη Βρετανίδα τραγουδίστρια Minke, ενώ στο παρελθόν είχε δεσμό με την τραγουδίστρια St. Vincent και την ηθοποιό Άσλεϊ Μπένσον.

Η Κένταλ Τζένερ, αντίθετα, διατηρεί σχέση με τον ηθοποιό Τζέικομπ Ελόρντι, με πηγή να αναφέρει πως η σχέση τους είναι σοβαρή και ότι η ίδια τον βλέπει ως πιθανό σύντροφο ζωής.