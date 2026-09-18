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Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το έτος 2025-2026.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Πέμπτη 17 έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο, από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι δικαιούχοι πρέπει να επισκεφθούν την ειδική πλατφόρμα του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Η αίτηση υποβάλλεται κατά κανόνα από τον γονέα στη φορολογική δήλωση του οποίου εμφανίζεται ο φοιτητής ως εξαρτώμενο μέλος.

Την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:
  • είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
  • οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού,
  • είναι άνω των 25 ετών,
  • υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.

Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται:

  • ο αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και ο ΑΜΚΑ του φοιτητή,
  • ο ΑΦΜ του δικαιούχου, του φοιτητή και, όπου απαιτείται, του άλλου γονέα,
  • ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,
  • ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN,
  • το πατρώνυμο, το μητρώνυμο και η αρμόδια ΔΟΥ,
  • τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Τα ποσά του επιδόματος
  • 1.500 ευρώ είναι το βασικό ποσό,
  • 2.000 ευρώ καταβάλλονται σε δικαιούχους που φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης,
  • 2.000 ευρώ καταβάλλονται όταν εγκριθούν και τα στοιχεία συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή,
  • 2.500 ευρώ καταβάλλονται σε φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία.