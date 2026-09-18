Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το έτος 2025-2026.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Πέμπτη 17 έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο, από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι δικαιούχοι πρέπει να επισκεφθούν την ειδική πλατφόρμα του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Η αίτηση υποβάλλεται κατά κανόνα από τον γονέα στη φορολογική δήλωση του οποίου εμφανίζεται ο φοιτητής ως εξαρτώμενο μέλος.

Την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,

οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού,

είναι άνω των 25 ετών,

υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.

Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται:

ο αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και ο ΑΜΚΑ του φοιτητή,

ο ΑΦΜ του δικαιούχου, του φοιτητή και, όπου απαιτείται, του άλλου γονέα,

ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,

ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN,

το πατρώνυμο, το μητρώνυμο και η αρμόδια ΔΟΥ,

τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα ποσά του επιδόματος